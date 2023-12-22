Dacoit | టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో అడివిశేష్ (Adivi Sesh) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. రీసెంట్గా షనీల్ డియో డెబ్యూ (డైరెక్టర్) దర్శకత్వంలో సినిమా చేస్తున్నట్టు ప్రకటించి.. మూవీ లవర్స్కు గుడ్ న్యూస్ అందించాడు. షనీల్ డియో ఈ చిత్రానికి కథనందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. శృతిహాసన్ (Shruti Haasan) హీరోయిన్గా నటిస్తోన్న ఈ మూవీకి డెకాయిట్ (Dacoit) టైటిల్ను ఫిక్స్ చేశారని తెలిసిందే. ఇటీవలే డెకాయిట్ టైటిల్ టీజర్ కూడా విడుదల చేయగా.. మాజీ ప్రేమికుల శత్రుత్వంతో నయా స్టైల్లో సినిమా సాగనున్నట్టు హింట్ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్.
కాగా ఇప్పుడు హీరోయిన్ శృతిహాసన్ ఈ సినిమా కోసం తీసుకుంటున్న రెమ్యునరేషన్ టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. ఫిలింనగర్ సర్కిల్ టాక్ ప్రకారం ఈ చిత్రానికి శృతిహాసన్ రూ.3 కోట్లు రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటుందట. ఇదే నిజమైతే శృతిహాసన్ కెరీర్లోనే అత్యధిక పారితోషికంగా నిలిచిపోనుందని ఇన్సైడ్ టాక్. ఈ బ్యూటీ వీరసింహారెడ్డి, వాల్తేరు వీరయ్య చిత్రాలకు రూ.2.5 కోట్లు హయ్యెస్ట్ రెమ్యునరేషన్ను తీసుకుంది. ఇదిలా ఉంటే శృతిహాసన్ డెకాయిట్లో ఓ పాట కూడా పాడిందని తెలుస్తోంది. త్వరలోనే మరిన్ని వివరాలపై అడివిశేష్ టీం నుంచి క్లారిటీ వచ్చేఅవకాశమున్నట్టు సమాచారం. శృతిహాసన్ రీసెంట్గా హాయ్నాన్నలో ఓడియమ్మా పార్టీ సాంగ్లో మెరిసి స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై సుప్రియ యార్లగడ్డ నిర్మిస్తుండగా.. ఆసియన్ సునీల్ సహనిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అడివి శేష్ ప్రస్తుతం శశి కిరణ్ టిక్కా దర్శకత్వంలో ‘గూఢచారి’ చిత్రానికి సీక్వెల్గా వస్తున్న ‘జీ2’ (G2)లో కూడా నటిస్తున్నాడు. వినయ్ కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ‘జీ2’ (G2) నుంచి ప్రీ లుక్ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేయగా.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లపై టీజీ విశ్వప్రసాద్, అభిషేక్ అగర్వాల్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
డెకాయిట్ టైటిల్ టీజర్..
Introducing @shrutihaasan as the other half of the most anticipated #SeshEXShruti 💥
Title and First Look out on December 18th 🔥@AdiviSesh @Deoindas #SupriyaYarlagadda @AsianSuniel @AnnapurnaStdios #SSCreations pic.twitter.com/wEH9u8cHld
— Suresh PRO (@SureshPRO_) December 16, 2023
Introducing @shrutihaasan as the other half of the most anticipated #SeshEXShruti 💥
Title and First Look out on December 18th 🔥@AdiviSesh @Deoindas #SupriyaYarlagadda @AsianSuniel @AnnapurnaStdios #SSCreations pic.twitter.com/wEH9u8cHld
— Suresh PRO (@SureshPRO_) December 16, 2023
#SeshEXShruti@AdiviSesh and @shrutihaasan are joining hands to bring a unique story of love and beyond ❤️🔥
Produced by #SupriyaYarlagadda under @AnnapurnaStdios & co-produced by @AsianSuniel.
The film is Directed & Co-written by #ShaneilDeo.
More details soon! pic.twitter.com/EI6tHUAORW
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) December 12, 2023