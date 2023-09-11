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Miss Shetty Mr Polishetty | నవీన్‌ పొలిశెట్టికి ధన్యవాదాలు.. మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్‌ పొలిశెట్టిపై సమంత

Miss Shetty Mr Polishetty | న‌వీన్ పొలిశెట్టి (Naveen Polishetty), అనుష్కా శెట్టి (Anushka shetty) కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన చిత్రం Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty (Miss Shetty Mr Polishetty). ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి, రాక్‌స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ తోపాటు పలువురు సెలబ్రిటీలు ప్రశంసలు కురిపించారు.

Miss Shetty Mr Polishetty | నవీన్‌ పొలిశెట్టికి ధన్యవాదాలు.. మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్‌ పొలిశెట్టిపై సమంత

Miss Shetty Mr Polishetty | న‌వీన్ పొలిశెట్టి (Naveen Polishetty), అనుష్కా శెట్టి (Anushka shetty) కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన చిత్రం Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty (Miss Shetty Mr Polishetty). సెప్టెంబ‌ర్ 7న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ చిత్రం విడుదలైన అన్ని సెంటర్లలో మంచి టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతూ.. నిర్మాతలకు కాసులు కురిపిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి, రాక్‌స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ తోపాటు పలువురు సెలబ్రిటీలు ప్రశంసలు కురిపించారు.

తాజాగా చెన్నై సుందరి సమంత (Samantha)ఈ సినిమాపై తన రియాక్షన్‌ను తెలియజేసింది. నేను చాలా కాలంగా నవ్వలేదు. సూపర్‌గా నవ్వించిన రత్నం లాంటి నవీన్‌ పొలిశెట్టికి ధన్యవాదాలు. ఛామింగ్‌ అనుష్కాతోపాటు చిత్రయూనిట్ సభ్యులందరికీ శుభాకాంక్షలు అంటూ విషెస్‌ తెలియజేసింది సమంత. సూపర్ ఫన్‌ రైడ్‌గా మంచి వసూళ్లు రాబడుతుండటంతో.. ఆ సక్సెస్‌ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు నవీన్ పొలిశెట్టి.

మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్ పొలిశెట్టికి బ్లాక్ బస్టర్ టాక్‌ అందించిన తెలుగు ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తూ.. ఇప్పటికే ఓ వీడియోను షేర్ చేశాడు నవీన్ పొలిశెట్టి. మహేశ్ బాబు పీ డైరెక్ట్‌ చేసిన ఈ చిత్రానికి చిరంజీవి తొలి ప్రేక్షకుడిగా సూపర్ రివ్యూ కూడా ఇచ్చాడు. Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. డిఫరెంట్‌ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ నుంచి వచ్చి సోలో లైఫ్‌ లీడ్ చేసే మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి, మిస్‌ పొలిశెట్టి మధ్య సాగిన ఫన్నీ ట్రాక్‌ను ఆడియెన్స్ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.

Samantha

Samantha

నవీన్ పొలిశెట్టి వీడియో సందేశం..

Thank you Telugu audience 🔥❤️🙏 for this blockbuster word of mouth for #MissShettyMrPolishetty. You guys make dreams come true. Feeling emotional ❤️ Here is what I am feeling right now on this tour in America. Thank you 🙏 Go watch the film with your friends and families this… pic.twitter.com/cmgusVEQAO

— Naveen Polishetty (@NaveenPolishety) September 10, 2023

సెలబ్రిటీ ప్రీమియర్ లో డీఎస్పీ..

చిరంజీవి రివ్యూ..

న‌వీన్ పొలిశెట్టి చిట్ చాట్..

ప్రెస్ మీట్ ఫొటోలు..

డల్లాస్‌ ప్రమోషన్స్‌..   

Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty టీజర్‌..

Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty ట్రైలర్‌..

లేడీ లక్‌ ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

లేడీ లక్‌ ప్రోమో..

హథవిది లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

నోనోనో లిరికల్ సాంగ్‌..

 

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