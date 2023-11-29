Hi Nanna | నాని హాయ్‌ నాన్న యూఎస్‌ అడ్వాన్స్‌ బుకింగ్స్‌ షురూ.. ఆ సినిమాల జాబితాలో చేరేనా..?

Hi Nanna | ఈ ఏడాది దసరా సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందుకున్నాడు టాలీవుడ్ న్యాచురల్ స్టార్ నాని (Nani). ప్రస్తుతం రెండు సినిమాలను లైన్లో పెట్టగా.. వీటిలో ఒకటి శౌర్యువ్ (Shouryuv) (డెబ్యూ డైరెక్టర్) దర్శకత్వం వహిస్తున్న హాయ్ నాన్న (Hi Nanna). ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ మృణాళ్ ఠాకూర్ (Mrunal Thakur) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తుండగా.. శృతిహాసన్ అతిథి పాత్రలో కనిపించనుంది. తండ్రీ కూతుళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ మూవీ డిసెంబర్ 7న తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
రిలీజ్ డేట్ దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో నాని టీం ప్రమోషన్స్లో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. హాయ్ నాన్న నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన పాటలు మ్యూజికల్ బ్లాక్ బస్టర్గా చేశాయి. సమయమా, గాజుబొమ్మ పాటలతోపాటు శృతిహాసన్, నానిపై వచ్చే Odiyamma పార్టీ సాంగ్ నెటిజన్లు, మూవీ లవర్స్ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. నాని, శృతిహాసన్ కాంబోలో స్టైలిష్గా సాగుతున్న పార్టీ సాంగ్ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.
యూఎస్ఏ రీజియన్లో నానికి ఉండే ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. యూఎస్ఏలో అత్యధికంగా (ఎనిమిది) 1 మిలియన్ డాలర్లు మార్క్ సాధించిన సినిమాలున్న హీరోగా అరుదైన రికార్డు నాని ఖాతాలో ఉంది. తాజాగా హాయ్ నాన్న యూఎస్ఏ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ షురూ అయ్యాయి. ప్రీ సేల్స్ రూ. 20,82,780 బిజినెస్ జరిగినట్టు తాజా సమాచారం. వారం ముందుగానే ఈ స్థాయిలో సేల్స్ ఉండటం సినిమాకు బాగా కలిసొచ్చే విషయమంటున్నారు ట్రేడ్ విశ్లేషకులు. మరి ఎనిమిది సినిమాల జాబితాలో హాయ్ నాన్న కూడా చేరుతుందేమో చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు.
హాయ్ నాన్న నుంచి లాంఛ్ చేసిన సమయమా సాంగ్ మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతూ.. మ్యూజిక్ లవర్స్ను ఇంప్రెస్ చేస్తూ.. టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. ఈ చిత్రానికి మలయాళం కంపోజర్, హృదయం ఫేం హేశమ్ అబ్దుల్ వహబ్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ మూవీని వైరా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై మోహన్ చెరుకూరి (CVM), డాక్టర్ విజేందర్ రెడ్డి తీగల, మూర్తి కేఎస్ తెరకెక్కిస్తున్నారు.
నాని ప్రమోషనల్ స్టిల్స్..
Strike a Pose 😎
Steal the Show 🔥
Latest snapshots of Natural 🌟 @NameIsNani during the #HiNanna promotions ❤️🔥#HiNannaTrailer dropping tomorrow!#HiNannaOnDec7th pic.twitter.com/6kPh4GlAbE
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) November 23, 2023
హాయ్ నాన్న ట్రైలర్ ఆన్ ది వే..
#HiNannaTrailer on NOV 24th ❤️🔥#HiNanna #HiNannaOnDec7th #HiPapa #HiPapaOnDec7th pic.twitter.com/e6f9N3ZAZe
— Vyra Entertainments (@VyraEnts) November 21, 2023
𝐇𝐢..
Walking into November with new energy ❤️
and the momentum is only going up from here for #HiNanna 🤩#HiNannaOnDec7th #HiPapa #HiPapaOnDec7th
Natural 🌟 @NameIsNani @Mrunal0801 @shouryuv #BabyKiara @HeshamAWMusic @SJVarughese @artkolla @mohan8998 @drteegala9… pic.twitter.com/EwR6LQ2MDs
— Vyra Entertainments (@VyraEnts) November 1, 2023
హాయ్ నాన్న ప్రమోషన్స్..
You wouldn’t want to miss the sweet and candid talk between Natural 🌟 @NameIsNani and @Mrunal0801 🤗
Check out the promo and stay tuned for the Part 1 interview release tomorrow! ❤️🔥🤩#HiNanna Releasing Worldwide on DEC 7th, 2023 💥#HiNannaOnDec7th #HiPapaOnDec7th #HiPapa… pic.twitter.com/bYroMsGIyw
— Vyra Entertainments (@VyraEnts) October 29, 2023
గాజు బొమ్మ ఫుల్ లిరికల్ సాంగ్..
సమయమా సాంగ్
హాయ్ నాన్న టైటిల్ గ్లింప్స్..
నాని 30 గ్లింప్స్ వీడియో..