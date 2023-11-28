Dhootha | కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలతో ఆకట్టుకునే యాక్టర్లలో ముందు వరుసలో ఉంటాడు టాలీవుడ్ యాక్టర్ అక్కినేని నాగచైతన్య (Naga Chaitanya). ఈ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ విక్రమ్ కే కుమార్ (Vikram K Kumar) దర్శకత్వంలో నటించిన వెబ్ ప్రాజెక్టు ధూత (Dhootha). ఈ చిత్రం తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో అమెజాన్ ప్రైమ్లో డిసెంబర్ 1 స్ట్రీమింగ్ కానుంది. రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్లో బిజీ అయిపోయింది విక్రమ్ కుమార్ టీం.
పార్వతి తిరువొత్తు, ప్రియా భవానీ శంకర్, ప్రాచీ దేశాయ్, విక్రమ్ కే కుమార్, చైతూ ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్ను షురూ చేశారు. ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ధూత టీం పలు ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సంస్థలకు ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన స్టిల్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
హార్రర్ థ్రిల్లర్ జోనర్లో తెరకెక్కిన ఈ ప్రాజెక్ట్లో పార్వతి తిరువొత్తు, ప్రియా భవానీ శంకర్, ప్రాచీ దేశాయ్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు. ఇటీవలే ధూత ప్రమోషన్స్లో భాగంగా నాగచైతన్య ముంబైలో జరిగిన ఇండియా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్లో కూడా సందడి చేశాడని తెలిసిందే.
నాగచైతన్య మరోవైపు చందూమొండేటి (chandoo Mondeti) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న NC23 సినిమాతో బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ చిత్రానికి తండేల్ టైటిల్ను ఫిక్స్ చేశారు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన తండేల్ ఫస్ట్ లుక్లో చైతూ ఫిషర్మెన్ లుక్లో కనిపిస్తూ అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నాడు. ఫిషర్మెన్ స్టోరీ బ్యాక్డ్రాప్లో రాబోతున్న NC23ని పాపులర్ బ్యానర్ గీతాఆర్ట్స్పై తెరకెక్కిస్తోంది.
Team #Dhootha Kick Starts the Telugu Promotions in style ❤️🔥#DhoothaOnPrime, Dec 1st@chay_akkineni @Vikram_K_Kumar @parvatweets @priya_Bshankar @ItsPrachiDesai @PrimeVideoIN pic.twitter.com/Peut5iu0Hv
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) November 28, 2023
అమెజాన్ ప్రైమ్లో..
#NagaChaitanya & #Dhootha trending nationwide with unmatched fervor ❤️🔥#DhoothaOnPrime streaming from Dec 1 on @PrimeVideoIn💥@chay_akkineni @parvatweets @priya_Bshankar @ItsPrachiDesai @Vikram_K_Kumar @nseplofficial pic.twitter.com/mX4HQRFFmd
— Suresh PRO (@SureshPRO_) November 15, 2023
ముంబై ఎయిర్పోర్టులో..
Yuvasamrat @chay_akkineni in style looking like million bucks ❤️🔥#NagaChaitanya papped at Mumbai for #Dhootha promotions.
Catch him at #INDvNZ Semi-Finals tomorrow, @DisneyPlusHS from 12:00 PM 🏏🏆 pic.twitter.com/4is5PS81VU
— Vamsi Kaka (@vamsikaka) November 14, 2023
మత్స్యకారులతో ముఖాముఖి..
Pictures from the interaction of Yuvasamrat @chay_akkineni with fisherman family#NC23🌊 #NagaChaitanya pic.twitter.com/r8YFf0KQW8
— Trends NagaChaitanya™ (@TrendsChaitu) August 3, 2023
Yuvasamrat @chay_akkineni interacting with fisherman in srikakulam 🌊 #NC23 💥#NagaChaitanya @chandoomondeti #BunnyVas pic.twitter.com/5hykOCISNm
— Uday Chaitu (@UdayChaitu9) August 3, 2023
Rugged Yuvasamrat @chay_akkineni landed in Vizag🤙#NC23 🌊🤔 #NagaChaitanya pic.twitter.com/Zs8g42wtrW
— Trends NagaChaitanya™ (@TrendsChaitu) August 2, 2023