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Dhootha Promotions | ధూత ప్రమోషన్స్‌లో నాగచైతన్య టీం.. ట్రెండింగ్‌లో స్టిల్స్

Dhootha |టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ అక్కినేని నాగచైతన్య (Naga Chaitanya) విక్రమ్‌ కే కుమార్‌ (Vikram K Kumar) దర్శకత్వంలో నటించిన వెబ్‌ ప్రాజెక్టు ధూత (Dhootha). ఈ చిత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో డిసెంబర్‌ 1 స్ట్రీమింగ్ కానుంది. రిలీజ్‌ డేట్ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీ అయిపోయింది విక్రమ్ కుమార్ టీం.

Dhootha Promotions | ధూత ప్రమోషన్స్‌లో నాగచైతన్య టీం.. ట్రెండింగ్‌లో స్టిల్స్

Dhootha | కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్‌ సినిమాలతో ఆకట్టుకునే యాక్టర్లలో ముందు వరుసలో ఉంటాడు టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ అక్కినేని నాగచైతన్య (Naga Chaitanya). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ విక్రమ్‌ కే కుమార్‌ (Vikram K Kumar) దర్శకత్వంలో నటించిన వెబ్‌ ప్రాజెక్టు ధూత (Dhootha). ఈ చిత్రం తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో డిసెంబర్‌ 1 స్ట్రీమింగ్ కానుంది. రిలీజ్‌ డేట్ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీ అయిపోయింది విక్రమ్ కుమార్ టీం.

పార్వతి తిరువొత్తు, ప్రియా భవానీ శంకర్, ప్రాచీ దేశాయ్‌, విక్రమ్‌ కే కుమార్‌, చైతూ ప్రమోషనల్‌ క్యాంపెయిన్‌ను షురూ చేశారు. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ధూత టీం పలు ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సంస్థలకు ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన స్టిల్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

హార్రర్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కిన ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో పార్వతి తిరువొత్తు, ప్రియా భవానీ శంకర్, ప్రాచీ దేశాయ్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు. ఇటీవలే ధూత ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా నాగచైతన్య ముంబైలో జరిగిన ఇండియా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్‌ సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో కూడా సందడి చేశాడని తెలిసిందే.

నాగచైతన్య మరోవైపు చందూమొండేటి (chandoo Mondeti) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న NC23 సినిమాతో బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ చిత్రానికి తండేల్‌ టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన తండేల్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌లో చైతూ ఫిషర్‌మెన్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తూ అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నాడు. ఫిషర్‌మెన్‌ స్టోరీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రాబోతున్న NC23ని పాపులర్ బ్యానర్‌ గీతాఆర్ట్స్‌పై తెరకెక్కిస్తోంది.

 

అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో..

ముంబై ఎయిర్‌పోర్టులో..

మత్స్యకారులతో ముఖాముఖి..

 

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