Mangalavaaram | టాలీవుడ్లో ఉన్న మోస్ట్ టాలెంటెడ్ భామల్లో ఒకరు పాయల్ రాజ్పుత్ (Payal Rajput). ఈ భామ లీడ్ రోల్లో నటించిన సినిమా మంగళవారం (Mangalavaaram). ఆర్ఎక్స్ 100 ఫేం అజయ్ భూపతి (Ajay Bhupathi) దర్శకత్వం వహించాడు. హార్రర్ కామెడీ జోనర్లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం నవంబర్ 17న (రేపు) థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదలైంది. థియేటర్లలో మంగళవారం ప్రాజెక్టుకు సూపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. మరోవైపు పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫాం డిస్నీ +హాట్ స్టార్లో కూడా తన ఇంప్రెషన్ను మిస్ కాకుండా చూసుకుంది అజయ్ భూపతి టీం.
ఈ మూవీని థియేటర్లు, ఓటీటీలో చూడలేకపోయిన వారి కోసం ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది. మంగళవారం వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్ డేట్ వచ్చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫిబ్రవరి 11న స్టార్ మాలో సాయంత్రం 6 గంటలకు గ్రాండ్గా ప్రీమియర్ కానుంది. ఇప్పటికే మంచి టాక్తోపాటు రివ్యూస్ రాబట్టుకున్న ఈ చిత్రానికి మరి టీవీలో ఎలాంటి స్పందన వస్తుందనేది చూడాలి.
మూవీ లవర్స్ ఇంకేంటి మరి మంగళవారం చిత్రాన్ని టీవీలో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్గా రిలీజైన మంగళవారం చిత్రానికి కాంతార ఫేం అజనీశ్ లోక్నాథ్ మ్యూజిక్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించాడు. ఈ చిత్రాన్ని ఏ క్రియేటివ్ వర్క్స్, ముద్ర మీడియా వర్క్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించాయి.
ఈ మూవీలో నందితా శ్వేత, దివ్య పిళ్లై, అజ్మల్, రవీంద్ర విజయ్, కృష్ణ చైతన్య, అజయ్ ఘోష్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. పాయల్ రాజ్పుత్ ప్రస్తుతం తమిళంలో గోల్మాల్, ఏంజెల్ సినిమాల్లో నటిస్తుండగా.. తెలుగులో కిరాతక చిత్రంలో నటిస్తోంది. ఏంజెల్, కిరాతక షూటింగ్ దశలో ఉన్నాయి.
Raw & Rustic Thriller of the Year, #Mangalavaaram is all set to stream on @DisneyPlusHS #Blockbuster 🔥
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— Balusu Ramakrishna (@IAMDirRAM) December 24, 2023
గణగణ మోగాలిరా ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్..
షూటింగ్ అప్డేట్..
It’s a WRAP for 99 Days of shoot loaded with never-before visuals in #Mangalavaaram 💥https://t.co/K7IbaWerDk
Hold your breath! Goosebumps loading🔥#Chevvaikizhamai #Chovvazhcha @DirAjayBhupathi @starlingpayal @AJANEESHB @MudhraMediaWrks @ACreativeWorks_ #SwathiGunupati… pic.twitter.com/EI5LO9xfuz
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) June 13, 2023
నాలుగు భాషల్లో మంగళవారం టైటిల్ పోస్టర్..
Here's the Title & Concept Poster of our #Mangalavaaram #Chevvaikizhamai #Chovvazhcha 🦋
It's a PAN-SOUTH INDIAN movie🔥
'KANTARA' fame @AJANEESHB is scoring 🎶 to this never-seen-before film 💥@MudhraMediaWrks @ACreativeWorks_ #SwathiGunupati #SureshVarmaM pic.twitter.com/VqMNy64wYj
— Ajay Bhupathi (@DirAjayBhupathi) February 28, 2023