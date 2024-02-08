BHIMAA | గోపీచంద్‌ భీమా నుంచి ఏదో ఏదో మాయ సాంగ్ ప్రోమో

BHIMAA | టాలీవుడ్ హీరో గోపీచంద్ (Gopichand) టైటిల్ రోల్ పోషిస్తున్న మూవీ భీమా (BHIMAA). కన్నడ డైరెక్టర్తో ఏ హర్ష (A Harsha) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. గోపీచంద్ 31(GopiChand 31)గా వస్తోన్న ఈ మూవీ నుంచి లాంఛ్ చేసిన టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ముందుగా అందించిన అప్డేట్ ప్రకారం ఫస్ట్ సింగిల్ ఏదో ఏదో మాయ సాంగ్ ప్రోమోను లాంఛ్ చేశారు. కల్యాణ్ చక్రవర్తి రాసిన ఈ పాటను రవి బస్రూర్ కంపోజ్ చేయగా.. అనురాగ్ కులకర్ణి పాడాడు. గోపీచంద్, మాళవిక శర్మ కాంబోలో వచ్చే ఈ పాట ఇంప్రెసివ్గా సాగుతోంది.
ఇప్పటికే మ్యాచోస్టార్ యాక్షన్ పోస్టర్ను విడుదల చేయగా.. గోపీచంద్ పోలీసాఫీసర్గా స్టైలిష్ అవతార్లో కనిపిస్తూ.. రౌడీలతో సవారి చేస్తున్నట్టుగా ఉన్న లుక్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తోంది. చాలా రోజుల తర్వాత మేకర్స్ భీమా నుంచి సరికొత్త అప్డేట్ అందించారు. ఈ మూవీ ఆడియో హక్కులను పాపులర్ మ్యూజిక్ లేబుల్ సరిగమ సొంతం చేసుకున్నట్టు ఇప్పటికే ఓ అప్డేట్ వచ్చింది. మిమ్మల్ని కట్టిపడేసే బీట్స్ లోడింగ్..అంటూ షేర్ చేసిన తాజా అప్డేట్తో ఆల్బమ్పై అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి.
హైబడ్జెట్ ఎంటర్టైనర్గా వస్తున్న ఈ మూవీలో గోపీచంద్ పక్కా మాస్ యాక్షన్ అవతార్లో కనిపించబోతున్నట్టు ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన రషెస్తో క్లారిటీ ఇచ్చేశారు మేకర్స్. భీమా ఫస్ట్ లుక్లో గోపీచంద్ ఖాకీ డ్రెస్లో రౌద్రరూపం చూపిస్తుండగా.. బ్యాక్ డ్రాప్లో కనిపిస్తోన్న ఎద్దు స్టిల్ నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది.
ఈ మూవీని శ్రీ సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కేకే రాధామోహన్ తెరకెక్కిస్తుండగా.. కేజీఎఫ్ ఫేం రవి బస్రూర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఔట్ అండ్ ఔట్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీతో హర్ష టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. గోపీచంద్ను ఇదివరకెన్నడూ చేయని పాత్రలో స్టైలిష్గా చేయబోతున్నట్టు టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్, యాక్షన్ పోస్టర్లతో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్.
ఏదో ఏదో మాయ సాంగ్ ప్రోమో..
The Reputed Music Label🎵 @saregamasouth has bagged the Audio Rights of #BHIMAA ❤️🔥
Stay tuned for an exciting Musical Journey 🎶
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— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) February 6, 2024
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— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) February 8, 2024
భీమా యాక్షన్ పోస్టర్..
Amidst the chapters of darkness,
He arrives as a hope of brightness ⚡️
Team #BHIMAA wishes everyone a vibrant and prosperous Deepavali ❤️🔥#HappyDeepavali 🪔@YoursGopichand @nimmaaharsha @priya_Bshankar @ImMalvikaSharma @KKRadhamohan @RaviBasrur @SriSathyaSaiArt pic.twitter.com/CxK5zwgmPG
— Ramesh Bala (@rameshlaus) November 12, 2023
We are overwhelmed with this Terrific Response for our #BHIMAA Title reveal & First Look ❤️
The upcoming updates will be much more Massy🔥@YoursGopichand @NimmaAHarsha @RaviBasrur #SamyJGowda @KKRadhamohan@SriSathyaSaiArt #HBDGopichand pic.twitter.com/GT0frmnA2k
— Sri Sathya Sai Arts (@SriSathyaSaiArt) June 12, 2023
గోపీచంద్ 31 లాంఛింగ్ స్టిల్స్..
#GopiChand31 launched Today with a formal Pooja ceremony ✨@SriSathyaSaiArt joined hands with Macho🌟 @YoursGopichand for their Production No. 14🎉
Directed by @nimmaaharsha
Produced by #KKRadhamohan
Music @ravibasrur
DOP #JSwamy
Regular shoot 🎥 Begins this month🎊 pic.twitter.com/SG5iDBmGEB
— Sri Sathya Sai Arts (@SriSathyaSaiArt) March 3, 2023