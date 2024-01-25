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Captain Miller | టాలీవుడ్‌ బాక్సాఫీస్‌.. రెండు తమిళ సినిమాల క్రేజీ ఫైట్‌

Captain Miller | టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రెండు తమిళ చిత్రాలు పోటీకి రెడీ అయ్యాయి. వీటిలో ఒకటి కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుష్‌ (Dhanush) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషించిన చిత్రం కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ (Captain Miller). అరుణ్‌ మథేశ్వరన్‌ దర్శకత్వంలో యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కిన కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ తెలుగు వెర్షన్‌ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జనవరి 25న విడుదల కానుంచి.

Captain Miller | టాలీవుడ్‌ బాక్సాఫీస్‌.. రెండు తమిళ సినిమాల క్రేజీ ఫైట్‌

Captain Miller | బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సినిమాలు పోటీ పడటం సాధారణంగా జరిగేదే. ఈ సారి టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రెండు తమిళ చిత్రాలు పోటీకి రెడీ అయ్యాయి. ఆ సినిమాలేంటో ఇప్పటికే అర్థమై ఉంటుంది. వీటిలో ఒకటి కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుష్‌ (Dhanush) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషించిన చిత్రం కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ (Captain Miller). తమిళనాడులో థియేటర్లలో జనవరి 12న గ్రాండ్‌గా విడుదలైన ఈ చిత్రం తమిళనాడు సూపర్ హిట్ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. అరుణ్‌ మథేశ్వరన్‌ దర్శకత్వంలో యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కిన కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ తెలుగు వెర్షన్‌ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జనవరి 25న విడుదల కానుంచి.

మరోవైపు శివ‌కార్తికేయ‌న్ (Sivakarthikeyan) నటించిన తాజా చిత్రం అయలాన్ (Ayalaan‌). ఆర్‌ రవికుమార్‌ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ కూడా తమిళనాడులో పొంగళ్‌ కానుకగా జనవరి 12న విడుదలై మంచి వసూళ్లు రాబడుతోంది. అయలాన్‌ తెలుగు వెర్షన్‌ జనవరి 26న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. కెప్టెన్‌ మిల్లర్, అయలాన్‌ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో తెలుగు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఇప్పటికే పెయిడ్‌ ప్రీమియర్స్‌ ఏర్పాటు చేశారు.

ఈ ఇద్దరు మంచి క్రేజ్‌ ఉన్న స్టార్ హీరోలే అయినప్పటికీ బజ్‌ విషయానికొస్తే తమిళ వెర్షన్‌తో పోలిస్తే తెలుగులో చాలా తక్కువగా క్రియేట్‌ అయిందనే చెప్పాలి. సినిమా క్లిక్‌ అవ్వాలంటే మౌత్‌ టాక్‌ చాలా ముఖ్యం. మరి ఈ రెండు సినిమాల్లో ఏది ముందు వరుసలో ఉంటుందోనని ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు మూవీ లవర్స్‌. అయలాన్‌లో శరద్‌ కేల్కర్‌, ఇషా కొప్పికర్‌, భానుప్రియ, యోగి బాబు, కరుణాకరన్‌, బాల శరవణన్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.

Witness the captivating performance of #Sivakarthikeyan, dancing to the beats of #AyalaaAyalaa, while promoting #Ayalaan 👽 Telugu Promotions with fervor 🤩

The Grand Pre-Release Event will begin soon
Watch Live 👉 https://t.co/kUz6D4bOrz#AyalaanfromJan26th@Siva_Kartikeyanpic.twitter.com/6bC832ZgkX

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) January 24, 2024

 

 

కెప్టెన్ మిల్లర్‌ ట్రైలర్‌..

కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ టీజర్..

అయలాన్ 2 వచ్చేస్తుంది..

 

 

శివకార్తికేయన్‌ న్యూ లుక్‌..

 

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