Ayalaan | తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు పెద్దగా ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేని యాక్టర్ కోలీవుడ్ హీరో శివకార్తికేయన్ (Sivakarthikeyan). ఈ స్టార్ హీరో బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలను లైన్లో పెట్టాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి అయలాన్ (Ayalaan). ఆర్ రవికుమార్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో టాలీవుడ్ భామ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh) హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఇప్పటికే అయలాన్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లో శివకార్తికేయన్ ఓ వైపు గగనంలో విహరిస్తుంటే.. అతడితోపాటే ఏలియన్ కూడా వెళ్తూ.. సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
అయలాన్ (తమిళ్)చిత్రాన్ని పొంగళ్ 2024 కానుకగా విడుదల చేయనున్నట్టు ఇప్పటికే మేకర్స్ ప్రకటించేశారు. అయలాన్ తెలుగు వెర్షన్ జనవరి 12న సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదల చేస్తున్నట్టు మరో కొత్త లుక్ విడుదల చేశారు. ఇప్పటికే ఈ లుక్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో అయలాన్కు సంబంధించిన ఏదో ఒక లుక్ విడుదల చేస్తోంది శివకార్తికేయన్ టీం. తాజాగా అయలాన్ను ఓవర్సీస్లో హంసిని ఎంటర్టైన్మెంట్స్ విడుదల చేయనుంది. మరోవైపు మలేషియాలో ఎవరు విడుదల చేస్తున్నారనే దానిపై కూడా క్లారిటీ ఇచ్చారు మేకర్స్.
ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ స్పెషల్ వీడియోను విడుదల చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని మలేషియాలో Lotus Five Star AV విడుదల చేయనుంది. సైన్స్ ఫిక్షన్ జోనర్లో ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్తో సాగే సినిమాలో శివకార్తికేయన్ ఇదివరకెన్నడూ కనిపించని విధంగా డిఫరెంట్ అవతార్లో కనిపించబోతున్నట్టు ఇప్పటివరకు విడుదల చేసిన టీజర్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు చెబుతున్నాయి. ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ సెన్సేషన్, ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.
అయలాన్లో శరద్ కేల్కర్, ఇషా కొప్పికర్, భానుప్రియ, యోగి బాబు, కరుణాకరన్, బాల శరవణన్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. శివకార్తికేయన్ మరోవైపు రాజ్కుమార్ పెరియసామి దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా కూడా చేస్తున్నాడు. SK21గా వస్తున్న ఈ మూవీలో సాయిపల్లవి హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కొత్త అప్డేట్ రావాల్సి ఉంది.
ఓవర్సీస్లో రిలీజ్ చేస్తుందెవరంటే..?
.@Siva_Kartikeyan ‘s #Ayalaan Grand Release in Malaysia by @LotusFivestarAV 👽
Most Awaited #AyalaanTrailer from Tomorrow 😍 #AyalaanPongal 💯 Overseas Release by #HamsiniEntertainment 🗺️🛸 @arrahman @Ravikumar_Dir @Rakulpreet @kjr_studios @Phantomfxstudio @Hamsinient… pic.twitter.com/n3EsP6izxr
— Hamsini Entertainment (@Hamsinient) January 4, 2024
Get ready for lift-off!
Only 10 days until #AyalaanMovie 👽 takes an out-of-this-world experience! 🌌🚀. Hold onto your seats!🌟#AyalaanFromPongal🎇 #AyalaanFromSankranti🎆#Ayalaan @Siva_Kartikeyan @TheAyalaan ‘Chithha’ #Siddharth @arrahman @Ravikumar_Dir @kjr_studios pic.twitter.com/1VAPmJfW9j
— Ganga Entertainments (@Gangaentertains) January 2, 2024
శివకార్తికేయన్ న్యూ లుక్..
On this vibrant occasion, project #SK21 celebrates its triumphant finish at Kashmir, we thank our Real Hero’s – Indian Military for guiding us throughout. #75daysofKashmirshoot #SK21FirstScheduleWrap#Ulaganayagan @ikamalhaasan @Siva_Kartikeyan @gvprakash @RKFI @Sai_Pallavi92 pic.twitter.com/3DVQ6sTweh
— Vamsi Kaka (@vamsikaka) August 31, 2023
డబ్బింగ్ చెప్పేదెవరంటే..
SIDDHARTH AS #Ayalaan ❤️
Actor #Siddharth Lends His Voice For Ayalaan…He Already Gave Voice Of Character Simba For “THE LION KING” Tamil Version For Walt Disney Studios…
Intresting Choice 🌿✨#AyalaanFromPongal #Sivakarthikeyan pic.twitter.com/SsV29cW3Cg
— Madhavan (@Madhavan_2412) December 13, 2023