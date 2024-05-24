Raghav Chadha | భార్య పరిణీతితో కలిసి సిద్ధి వినాయక ఆలయానికి రాఘవ్‌ చద్దా.. Videos

Raghav Chadha : ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (AAP) కీలక నేత, ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా తన సతీమణి, నటి పరిణీతి చోప్రాతో కలిసి మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలోని సిద్ధి వినాయక ఆలయానికి వెళ్లారు. ఆలయ అర్చకులు వారికి సంప్రదాయ రీతిలో స్వాగతం పలికారు.
ఆ తర్వాత చద్దా దంపతులు సిద్ధి వినాయకుడికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అర్చకులు వేదమంత్రాలతో దంపతులిద్దరినీ ఆశీర్విదించారు. దేవుడి పాదాల చెంత ఉంచి పూజించిన వస్త్రాలతో వారిని సన్మానించారు. రాఘవ్ చద్దా దంపతులు సిద్ధి వినాయక ఆలయంలో పూజలు చేసిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో చూడవచ్చు..
#WATCH | AAP MP Raghav Chadha along with his wife and actor Parineeti Chopra offers prayers at the Siddhivinayak Temple in Mumbai
(Source: Siddhivinayak Temple trust) pic.twitter.com/lsKqs28WXY
— ANI (@ANI) May 24, 2024
#WATCH | AAP MP Raghav Chadha along with his wife and actor Parineeti Chopra arrives at the Siddhivinayak Temple in Mumbai pic.twitter.com/cYLtyuVYaw
— ANI (@ANI) May 24, 2024