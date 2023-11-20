Saripodhaa Sanivaaram | సరిపోదా శనివారం అంటోన్న ప్రియాంకా మోహన్‌.. బర్త్ డే లుక్‌ వైరల్

Saripodhaa Sanivaaram | హీరో నాని (Nani) ప్రస్తుతం ‘హాయ్ నాన్న’ (Hi Nanna) ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. ఈ మూవీ విడుదల కాకముందే ‘సరిపోదా శనివారం’ (Saripodhaa Sanivaaram) సినిమాను కూడా లైన్లో పెట్టేశాడు. నాని 31గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి వివేక్ ఆత్రేయ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ‘అంటే సుందరానికి’ తర్వాత నాని, వివేక్ ఆత్రేయ కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.
ఈ చిత్రంలో ప్రియాంక ఆరుళ్ మోహన్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. నేడు ఈ భామ పుట్టినరోజు సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ స్పెషల్ లుక్ ఒకటి షేర్ చేసింది చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్. బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేస్తూ విడుదల చేసిన లుక్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కోలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ ఎస్జే సూర్య (SJ Suryah) ఓ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. గ్యాంగ్ లీడర్ తర్వాత నాని- ప్రియాంకా మోహన్ కాంబోలో వస్తున్న రెండో సినిమా ఇది.
యూనిక్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా రాబోతున్న ఈ చిత్రానికి జేక్స్ బిజోయ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్లో పవన్ కల్యాణ్ టైటిల్ రోల్లో నటిస్తోన్న ఓజీలో కూడా హీరోయిన్గా నటిస్తోంది ప్రియాంకా మోహన్. ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత డివివి దానయ్య కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న ఈ రెండు సినిమాలపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.
ప్రియాంకా మోహన్ బర్త్ డే లుక్..
Wishing the beautiful @priyankaamohan a very Happy Birthday!!
See you on the sets very soon ❤️💛#TheyCallHimOG #SaripodhaaSanivaaram pic.twitter.com/o2VmWlCwRb
— DVV Entertainment (@DVVMovies) November 20, 2023
Team #SaripodhaaSanivaaram all smiles at the Pooja ceremony! ❤️
With positivity in abundance, we’re set to embark on a memorable journey 🤗
🎬 Clap by #VVVinayak garu
🎥 Switched on by #DilRaju garu
🎬 First shot direction by @Iam_SJSuryah garu
The shoot kicks off in November… pic.twitter.com/CN2hx0Or1P
— DVV Entertainment (@DVVMovies) October 24, 2023
Delighted to have the majestic @iam_SJSuryah on board and he’s ready to give you all CHILLS 🤩🤙🏾#Nani31
Natural🌟 @NameIsNani #VivekAthreya @DVVMovies pic.twitter.com/OayBSIthGq
— DVV Entertainment (@DVVMovies) October 22, 2023
నాని 31 అనౌన్స్మెంట్..
#Nani31 it is… 🔥🔥
The most lovable combo of our Natural Star @NameisNani & #VivekAthreya is back. ❤️🤗
UNCHAINED on Oct 23rd.
Muhurtham is on Oct 24th.
Get ready to witness thrills, chills, and fun. pic.twitter.com/e4ZhM0yWyx
— DVV Entertainment (@DVVMovies) October 21, 2023