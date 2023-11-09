Jigarthanda DoubleX | తిరుమలేశుడి సన్నిథిలో రాఘవా లారెన్స్ జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ టీం

Jigarthanda DoubleX |జిగర్ తండతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టిన కోలీవుడ్ డైరెక్టర్ కార్తీక్ సుబ్బరాజు (karthik Subbaraj) కథనందిస్తూ.. దర్శకత్వం వహిస్తున్న సీక్వెల్ ప్రాజెక్ట్ జిగర్ తండ డబుల్ ఎక్స్ (Jigarthanda DoubleX). ఎస్జే సూర్య (Sj Suryah), రాఘవా లారెన్స్ (Raghava Lawrence) లీడ్ రోల్స్లో నటిస్తున్నారు. గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ చిత్రం నవంబర్ 10న దీపావళి కానుకగా గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో లారెన్స్ అండ్ టీం ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉంది. మరికొన్ని గంటల్లో సినిమా థియేటర్లలో సందడి చేయనున్న నేపథ్యంలో కార్తీక్ సుబ్బరాజు టీం తిరుమలకు వెళ్లింది. లారెన్స్, కార్తీక్ సుబ్బరాజు టీం తిరుమలేశుడిని దర్శంచుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వేద పండితులు సినిమా విజయవంతం కావాలని ఆశీర్వచనాలు అందించారు. అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో ఫొటో దిగారు. ఈ ఫొటో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే 10000PAX లాంఛ్ చేసిన మ్యూజిక్ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ofRoగా పాపులర్ అయిన సింగర్, సాంగ్ రైటర్ రోహిత్ అబ్రహాం పాడిన ఈ మ్యూజిక్ వీడియో సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. జిగర్ తండ డబుల్ ఎక్స్ చిత్రాన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పాపులర్ ప్రొడక్షన్స్ హౌజ్ సురేశ్ ప్రొడక్షన్స్, ఏసియన్ సినిమాస్ విడుదల చేస్తున్నాయి.
జిగర్ తండ డబుల్ ఎక్స్ టీజర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి. స్టోన్ బెంచ్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్పై తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంతోష్ నారాయణ్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. జిగర్తండ డబుల్ ఎక్స్ ట్రైలర్ చూశారా..లేదా.. చూసినవారికి ధన్యవాదాలు.. చూడని వారికి చూడమని చెప్పండి.. అన్నయ్యా అన్నయ్యా జిగర్ తండ డబుల్ ఎక్స్ చూసేయండి.. అంటూ ఎస్జే సూర్య చేసిన ప్రమోషనల్ వీడియో ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
తిరుమలేశుడి సన్నిథిలో..
Team #JigarthandaDoubleX in #Tirupati to seek Divine Blessings 🙏❤️#DoubleXDiwali in theatres, from tomorrow.
Book tickets now –https://t.co/Iq0ut5euL1@karthiksubbaraj @offl_Lawrence @iam_SJSuryah @dop_tirru @Music_Santhosh @kaarthekeyens @stonebenchers pic.twitter.com/kkhCD8dFXR
— Ramesh Bala (@rameshlaus) November 9, 2023
కార్తీక్ సుబ్బరాజు నయా లుక్..
I kept Dreaming to my AD team that if i was born decades earlier i would have made… #JigarthandaDoubleX with Thalaivar & UlagaNayagan……
My associate director @mahesbalu17 took that seriously….. 🤗❤️ #DoubleXDiwali in Two days….#JigarthandaDoubleXfromNov10 pic.twitter.com/1kOofPUy77
— karthik subbaraj (@karthiksubbaraj) November 8, 2023
ఎస్జే సూర్య ప్రమోషన్స్..
Annayya, Annayya, Annayya..#JigarthandaDoubleX Trailer chuseyandi annayya ❤🔥
Trending on YouTube 💥
– https://t.co/P32YhYjA44
Worldwide release on November 10th.@offl_Lawrence @iam_SJSuryah @karthiksubbaraj @Music_Santhosh @dop_tirru @kaarthekeyens @stonebencher… pic.twitter.com/Sk9A81zNDZ
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) November 6, 2023
10000PAX మ్యూజిక్ వీడియో..
It’s time for Lights Camera Action!
Presenting the high voltage #10000PAX Music Video from #JigarthandaDoubleX 💥
A @Music_Santhosh musical ft. @ofrooooo.#DoubleXDiwali in theatres, from November 10th 🔥
@offl_Lawrence @iam_SJSuryah @dop_tirru… pic.twitter.com/etWMfzyFDx
— karthik subbaraj (@karthiksubbaraj) October 31, 2023
తెలుగు రిలీజ్ అప్డేట్..
#JigarthandaDoubleX will have a grand release in Andhra Pradesh and Telangana by @sureshprodns and @AsianCinemas_ 🔥
A @karthiksubbaraj film, in theatres this Diwali! @offl_Lawrence @iam_SJSuryah @dop_tirru @Music_Santhosh @kaarthekeyens @stonebenchers #AlankarPandian… pic.twitter.com/3LpQwRk5RL
— Ramesh Bala (@rameshlaus) October 25, 2023
సెట్స్లో ఎస్జేసూర్య, కార్తీక్ సుబ్బరాజు టీం..
It’s a WRAP for #JigarthandaDoubleX – see you in theatres this Diwali! #J2XShootWraps #DoubleXDiwali @offl_Lawrence @iam_SJSuryah @dop_tirru @Music_Santhosh@kaarthekeyens @stonebenchers @5starcreationss @alankar_pandian @onlynikil @thinkmusicindia pic.twitter.com/6LXUITIAJ1
— karthik subbaraj (@karthiksubbaraj) July 3, 2023
జిగర్ తండ డబుల్ ఎక్స్ టీజర్…