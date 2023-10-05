Bhagwant kesari | నందమూరి బాలకృష్ణ (Nandamuri Balakrishna) ఫ్యాన్స్ ఎక్జయిటింగ్గా ఎదురుచూస్తున్న సినిమా భగవంత్ కేసరి (Bhagwant kesari). అనిల్ రావిపూడి (Anil Ravipudi) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. బాలకృష్ణ టైటిల్ రోల్లో పక్కా తెలంగాణ యాస, భాషలో మాస్ అవతారాన్ని చూపించేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టీజర్లో నందమూరి అభిమానులకు పూనకాలు తెప్పిస్తోంది. ఈ సారి తెలంగాణ ఫ్లేవర్లో డైలాగ్స్ చెబుతూ నెట్టింట టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా నిలుస్తున్నాడు బాలయ్య.
భగవంత్ కేసరి నుంచి విడుదల చేసిన గణేశ్ ఆంథెమ్, ఉయ్యాలో ఉయ్యాలా (Uyyaalo Uyyaala Song) నెట్టింట మంచి వ్యూస్ రాబడుతూ.. అందరినీ ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాయి. తాజాగా ట్రైలర్ అప్డేట్ అందించి ఫుల్ ఖుషీ అయ్యేలా చేస్తున్నాడు అనిల్ రావిపూడి. ఈ సారి మీ ఊహలకు మించి.. అంటూ ట్రైలర్ను అక్టోబర్ 8న లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో బాలకృష్ణ అలరించబోతున్నట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన గ్లింప్స్, టీజర్ క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు.
ఈ సినిమాలో కాజల్ అగర్వాల్ (Kajal Aggarwal) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తోంది. పెండ్లి సందD ఫేం శ్రీలీల కీలక పాత్ర పోషిస్తుండగా.. బాలీవుడ్ నటుడు అర్జున్ రాంపాల్ విలన్గా నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన గ్లింప్స్లో తెలంగాణ యాసలో ఊరమాస్ డైలాగ్స్ చెబుతూ అదరగొట్టేస్తున్నాడు బాలకృష్ణ.
భగవంత్ కేసరి అక్టోబర్ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. అక్టోబర్ 18న యూఎస్ఏలో గ్రాండ్గా ప్రీమియర్స్ వేయబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఓవర్సీస్లో పాపులర్ లీడింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ హౌజ్ సరిగమ సినిమాస్ విడుదల చేయనుంది. ఈ చిత్రాన్ని షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్పై సాహు గారపాటి, హరీష్ పెద్ది నిర్మిస్తున్నారు. అఖండ, వీరసింహారెడ్డి చిత్రాలకు గూస్ బంప్స్ తెప్పించే బీజీఎం, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించిన ఎస్ థమన్ మరోసారి సంగీతం అందిస్తుండటంతో అంచనాలు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి.
కేసరి ట్రైలర్ టైం ఫిక్స్..
Gear up for #BhagavanthKesari’s explosive extravaganza Like Never Before💥
TRAILER OUT ON OCT 8th❤️🔥
This time, beyond your imagination🔥
In Cinemas from October 19th😎 pic.twitter.com/YYuFPyWj9j
— Shine Screens (@Shine_Screens) October 5, 2023
ఉయ్యాలో ఉయ్యాలా లిరికల్ సాంగ్..
ఉయ్యాలో ఉయ్యాలా ..
నా ఊపిరె నీకు ఉయ్యాల❤️#BhagavanthKesari 2nd single #UyyaaloUyyaala out now ❤️🔥 https://t.co/vqGsE4PpZO
In Cinemas- Oct 19th🔥#NandamuriBalakrishna @AnilRavipudi @MsKajalAggarwal @MusicThaman @charanproducer @IananthaSriram @Shine_Screens @JungleeMusicSTH pic.twitter.com/issTEJ2c04
— sreeleela (@sreeleela14) October 4, 2023
గణేశ్ ఆంథెమ్..
Glad to be joining forces with the most successful @sarigamacinemas to bring our most prestigious film #BhagavanthKesari to the overseas audience ❤️🔥
Massive USA Premieres on Oct 18th 🔥 https://t.co/BXfZeJSbMr
— Shine Screens (@Shine_Screens) August 18, 2023
భగవంత్ కేసరితో అర్జున్ రాంపాల్..
It’s a wrap for me on my film #bhagwantkesari I was so nervous when I came here to shoot my first Telugu film. I can confidently say now have had an absolute blast filming it. All this would not have been possible without the energy of my big brother #balakrishna thank you bro… pic.twitter.com/urHmQeQ070
— arjun rampal (@rampalarjun) August 14, 2023
భగవంత్ కేసరి టీజర్..