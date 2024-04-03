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Family Star | విజయ్‌ దేవరకొండ ఫ్యామిలీ స్టార్‌కు సూపర్ క్రేజ్‌.. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్‌ షురూ

Family Star | గీతగోవిందం లాంటి ఆల్‌టైమ్‌ సూపర్ హిట్ బ్లాక్ బస్టర్‌ తర్వాత విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda)- పరశురాం కాంబోలో వస్తున్న చిత్రం ఫ్యామిలీ స్టార్‌ (Family Star). ఈ మూవీ ఏప్రిల్‌ 5న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుండగా.. తమిళ వెర్షన్‌ కూడా అదే రోజు రిలీజ్ కానుంది.

Family Star | విజయ్‌ దేవరకొండ ఫ్యామిలీ స్టార్‌కు సూపర్ క్రేజ్‌.. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్‌ షురూ

Family Star | గీతగోవిందం లాంటి ఆల్‌టైమ్‌ సూపర్ హిట్ బ్లాక్ బస్టర్‌ తర్వాత విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda)- పరశురాం కాంబోలో వస్తున్న చిత్రం ఫ్యామిలీ స్టార్‌ (Family Star). మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫ్యామిలీ స్టార్‌ గ్లింప్స్‌, టీజర్, ట్రైలర్.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచడమే కాదు.. సూపర్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ మూవీ ఏప్రిల్‌ 5న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుండగా.. తమిళ వెర్షన్‌ కూడా అదే రోజు రిలీజ్ కానుంది.

ఇక ఫ్యామిలీ స్టార్‌ రషెస్‌కు ఇంప్రెస్‌ అయిన మూవీ లవర్స్‌ ఎప్పుడెప్పుడా అంటూ అడ్వాన్స్‌ బుకింగ్స్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇక వారి కోసం హైదరాబాద్‌లో ఉదయం షోలకు సంబంధించిన అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్‌ షురూ అయ్యాయి. ఎర్నీ మార్నింగ్ షోలు ఉదయం 7:30 గంటలకు మొదలుకానున్నాయి. సినిమాను వెంటనే చూడాలనుకునే విజయ్‌ దేవరకొండ అభిమానులకు మాత్రం ఇది సూపర్ ఛాన్స్‌ అని చెప్పొచ్చు. త్వరలోనే మరిన్ని షోలు యాడ్ కానున్నాయి.

లైన్‌లో నిలబడి ఉల్లిపాయలు తేవడం.. టైంకు లేచి పిల్లలను రెడీ చేసి స్కూల్ పంపించడమనుకున్నావా.. సెటిల్‌మెంట్ అంటే..? అని అజయ్‌ ఘోష్‌ అంటుంటే.. భలే మాట్లాడతారన్నా మీరంతా.. ఏ ఉల్లిపాయలు లైన్‌లో నిలబడి కొంటే వాడు మనిషి కాదా..పిల్లలను రెడీ చేస్తే వాడు మగాడు కాదా.. ఐరనే వంచాలా ఏంటీ.. కొబ్బరికాయ తేవడం మర్చిపోయా.. తలకాయ కొట్టేశా అంటూ గ్లింప్స్‌లో విజయ్ దేవరకొండ మ్యాన్లీ లుక్‌లో క్లాసీగా మాస్‌ డైలాగ్స్‌ చెబుతూ ఆట్టుకుంటున్నాడు విజయ్‌ దేవరకొండు.

ఫ్యామిలీ స్టార్‌ పాపులర్‌ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫాం అమెజాన్ ప్రైమ్‌ వీడియోలో పోస్ట్ థ్రియాట్రికల్ రిలీజ్ కాబోతున్నట్టు మేకర్స్‌ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌ బ్యానర్‌పై దిల్‌ రాజు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి గోపీసుందర్‌ మ్యూజిక్‌ అందించాడు.

 

మధురం కదా సాంగ్‌ ..

 

 

విజయ్‌ దేవర కొండ  స్టిల్స్‌..

 

ఈవెంట్‌లో ఇలా..

ఫ్యామిలీ స్టార్‌ టీజర్‌..

విజయ్‌ దేవరకొండ, పూజాహెగ్డే డ్యాన్స్..

నందనందనా..


ట్రెండింగ్‌లో విజయ్‌ దేవరకొండ నయా స్టిల్స్‌..

ఫ్యామిలీ స్టార్‌ గ్లింప్స్..

VD 13 లాంఛింగ్ స్టిల్స్‌..

 

 

 

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