గూగుల్‌ అసిస్టెంట్‌లో కొత్త ఫీచర్‌



గూగుల్‌తో భాషా అనువాదం ఇంక మరింత సులభం అవనుంది. ‘దుబాసీ’ పేరుతో ఈ ఫీచర్‌ గూగుల్‌ అసిస్టెంట్‌లోకి రానుంది. ఈ ట్రాన్సిలేషన్‌ ఫీచర్‌తో 44 ప్రపంచ భాషలను తెలుసుకొనే వీలుంది. మన దేశంలోని బెంగాలీ, గుజరాతీ, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం, మారాఠా, తమిళ్‌, తెలుగు, ఉర్దూ భాషలు ఈ ఫీచర్‌లో పని చేస్తాయి. మనకు తెలిసిన భాషలో మాట్లాడి, కావాల్సిన భాషలలోకి ట్రాన్సిలేషన్‌ చేయాలి అని గూగుల్‌ అసిస్టెంట్‌కు చెప్పడమే మన పని. అది వెంటనే ఆ భాషలోకి ట్రాన్సిలేట్‌ చేసి ఇస్తుంది. వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లిన వాళ్లకు అక్కడి భాష తెలియక పోతే ఈ ఫీచర్‌ను ఉపయోగించుకోవచ్చు.

గూగుల్‌ ట్రాన్సిలేటర్‌ ఓపెన్‌ చేసి ‘be my Tamil translator, Hey Google, help me English From Telugu అని కమాండ్‌ ఇస్తే చాలు. మీకు వచ్చిన భాషలో మాట్లాడితే మీకు కావాల్సిన భాషలో అనువదించి ఇస్తుంది. కొత్త భాషలు నేర్చుకోవాలనుకొనే వారికి ఇది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది.