ఉజ్ర సంకల్పం

ఒకప్పుడు భారతదేశం అంటే వస్ర్తాలు, మసాలా దినుసులే. ఎప్పుడైతే ఆంగ్లేయులు పాదం మోపారో.. పరిస్థితులు తలకిందులైపోయాయి. వాళ్ల స్వదేశానికి మన వస్ర్తాలని చవక ధరకు దిగుమతి చేసుకొని, తిరిగి మనకే దుస్తులను అమ్మేంత కరకు వ్యాపారం చేశారు. గాంధీ రాట్నాన్ని ఆయుధంగా ఎంచుకోవడానికి కారణం ఇదే! రోజులు మారాయి. రాట్నం గాంధీ పక్కన ఫొటోలకే పరిమితమైంది. విదేశీ వంగడాలు, స్పిన్నింగ్‌ మిల్లులు కాటన్‌ దుస్తుల తీరును మార్చేశాయి. నేతన్న చేతులతో వడికిన చీరలే ఉరితాళ్లయ్యేలా చేశాయి. ఓ 76 ఏండ్ల మహిళ, ఈ పరిస్థితిని తిరగరాయాలని యత్నిస్తున్నారు. నాలుగువేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న మన వస్త్ర పరిశ్రమకు పూర్వ వైభవం తెచ్చేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. తనే... ఉజ్రమ్మ!

పన్నెండేండ్ల క్రితం మాట! ఢిల్లీలో ఓ వస్ర్తాల ఎగ్జిబిషన్‌ జరుగుతున్నది. హైదరాబాద్‌ నుంచి ‘మల్‌ఖా మార్కెటింగ్‌ ట్రస్ట్‌' తరఫునా ఓ స్టాల్‌ తెరిచారు. అందులో కూర్చున్న ఓ పెద్దావిడలో మల్‌ఖాను ఎవరన్నా ఆదరిస్తే బాగుండు అనే ఆశ రెపరెపలాడుతున్నది. ఇంతలో అటుగా వచ్చిన మహిళ ఆ వస్ర్తాన్ని ముట్టుకొని చూసింది. అంతే! తన జీవితంలో ఎప్పుడూ తోచని స్పర్శ ఆమెను కట్టి పడేసింది. ‘మీ దగ్గర ఉన్న వస్త్రం మొత్తం నాకు ఇచ్చేసేయండి, వీటితో దుస్తులు తయారుచేసి అమ్మితే... నా వ్యాపారానికి తిరుగుండదు’ అంటూ స్టాలంతా ఖాళీ చేసింది. స్టాల్‌లో కూర్చున్న పెద్దావిడ ‘ఉజ్రమ్మ’లో విజయగర్వం తొణికిసలాడింది. తన వస్త్రం అమ్ముడుపోయినందుకో, లాభాలు వచ్చాయనో కాదు.. తన నమ్మకం నిజమైనందుకు!

ఉజ్రమ్మది హైదరాబాద్‌. అటు రాజకీయాల్లోనూ, ఇటు వ్యాపారంలోనూ పలుకుబడి ఉన్న ఉన్నత కుటుంబం ఆమెది. అయినా తనకంటూ ఓ పేరు సాధించాలనుకున్నారు. చదువులో ఎప్పుడూ ముందుండేవారు. కానీ, 19 ఏండ్లకే పెండ్లి చేయడంతో చదువు మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. భర్తతో కలిసి ఇంగ్లండుకు వెళ్లిపోయారు. భర్త వ్యాపారవేత్త కావడంతో, ఆ రంగంలో ఉన్న పరిస్థితులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించే అవకాశం వచ్చింది. ఆ అవగాహనతో భారత్‌కు తిరిగి వచ్చాక ఇక్కడి పరిస్థితులను బేరీజు వేసే ప్రయత్నం చేశారు. సరైన మార్కెటింగ్‌ లేకపోవడం వల్ల చేతివృత్తులు, నాణ్యమైన దుస్తులు ఎలా వెనకబడిపోతున్నాయో గమనించారు. ప్రభుత్వరంగ సంస్థలతో కలిసి చేతివృత్తుల అభివృద్ధికి సాయపడ్డారు. 2008లో ‘మల్‌ఖా మార్కెటింగ్‌ ట్రస్ట్‌'ను స్థాపించి మల్‌ఖా అనే ప్రత్యేక వస్త్ర పరిశ్రమను ప్రోత్సహిస్తున్నారు.



కాలానికి తగ్గట్టు

మల్‌మల్‌ అనే వస్ర్తాన్ని ఖాదీ పద్ధతిలో రూపొందిస్తే వచ్చే దుస్తులే మల్‌ఖా! ఒకప్పుడు ఈ తరహా నేత మన ప్రత్యేకతగా ఉండేది. కానీ దుస్తులను చవకగా తయారుచేసే పవర్‌లూమ్స్‌, పాలిస్టర్‌ లాంటి సింథటిక్‌ వస్ర్తాలతో పోటీ పడలేక వెనక్కి తగ్గింది. మల్‌ఖాతో చేసిన బట్టలు వేసుకుంటే చలికాలంలో వెచ్చగానూ, వేసవిలో హాయిగానూ ఉంటుంది. కృత్రిమ రంగులు వాడరు కాబట్టి చర్మానికి హానిచేయవు. ప్రత్యేక రకమైన పత్తితో రూపొందించడం వల్ల, కాస్త మృదువుగానూ కనిపిస్తాయి. ఇంత సహజమైన రీతిలో తయారుచేస్తారు కాబట్టి, మిల్లు వస్ర్తాలతో పోలిస్తే కొన్ని లోపాలు తోచకపోవు. వడికిన దారంతో చేసింది కాబట్టి, ఈ వస్త్రం కాస్త బరువుగా ఉంటుంది. అక్కడక్కడా దారపు పోగులూ కనిపిస్తాయి. కోరా, నీలం లాంటి కొన్ని రంగులలోనే లభ్యమవుతాయి. కానీ వీటికి అలవాటు పడినవాళ్లు... మరో వస్త్రం జోలికి పోవాలనుకోరు. ముఖ్యంగా నడివయసు మహిళలు మల్‌ఖాతో చేసిన దుపట్టాలు, చీరలు ధరిస్తే మహరాణులంత హుందాగా కనిపిస్తారు. అందుకనే సవ్యసాచి ముఖర్జీ వంటి ప్రముఖ డిజైనర్లు ఇప్పుడు మల్‌ఖా వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు.

సహజత్వం కోసం పోరాటం

ఉజ్రమ్మ కేవలం కాటన్‌ దుస్తుల పునర్వైభవం కోసమే పాటు పడటం లేదు. ఆమె అజెండాలో చాలా సమస్యలే ఉన్నాయి. విదేశీ పత్తి విత్తనాలపట్ల ఆమెకు తీవ్రమైన విముఖత ఉంది. ‘ఒకప్పుడు మన దేశంలో చాలా రకాల పత్తిపంటలు ఉండేవి. నేలనిబట్టి, విత్తనాన్నిబట్టి... ప్రతి పంట నుంచీ వచ్చే వస్త్రం వైవిధ్యంగా ఉండేది. ఇప్పుడు అన్ని చోట్లా బీటీ పత్తి విత్తనాలనే వినియోగిస్తున్నారు. ఈ విదేశీ విత్తనాలు మన వాతావరణానికి సరిపోవు. ఇక్కడి తెగుళ్లను తట్టుకోలేవు. ఈ తరహా పంటను కాపాడేందుకు విపరీతంగా ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ మిల్లులలో ఉత్పత్తికి అనుకూలం కాబట్టి... వస్త్ర పరిశ్రమ ఈ తరహా విత్తనాలనే ప్రోత్సహిస్తున్నది.’ అంటూ సామాన్యులకు కనిపించని సమస్యను గుర్తుచేస్తారు ఉజ్రమ్మ. ఈ దయనీయమైన పరిస్థితిని మరింతగా విశ్లేషిస్తూ ‘A Frayed History: The Journey of Cotton in India’ అనే పుస్తకానికి సహరచయితగా ఉన్నారు. పత్తి రవాణా మీద కూడా ఉజ్రమ్మకు తీవ్రమైన అభ్యంతరాలు ఉన్నాయి. ‘ఇప్పటికీ పత్తిని తరలించేందుకు పాత విధానాలే అనుసరిస్తున్నారు. పత్తి ఎక్కువ స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తుందని, దాన్ని నొక్కిపెట్టి బేళ్లుగా మార్చి తరలిస్తున్నారు. దీనివల్ల పత్తిలో ఉండే నాజూకుతనం తగ్గిపోతుంది. బేళ్లుగా మార్చని పత్తినే మల్‌ఖా వస్త్ర తయారీకి వినియోగిస్తాం’ అని చెబుతున్నారు.

నేతన్నలకు అండగా..

ఆదిలాబాద్‌, సిరిసిల్లలలో చాలా కుటుంబాలకు మల్‌ఖా వస్త్రం మంచి ఉపాధిని అందిస్తున్నది. ఇందుకు నాణ్యమైన పత్తి అందుబాటులో లేకపోవడం, పూర్తిగా చేనేత మీదే ఆధారపడటం వల్ల మల్‌ఖా దుస్తుల ఖరీదు కాస్త ఎక్కువే! అలాగని భరించలేనంతేమీ కాదు. ఒక్క క్షణం పర్యావరణం, ఆరోగ్యం, ఉపాధి లాంటి విషయాలను తలుచుకుంటే కారుచౌకగానే కనిపిస్తాయి. ఈ వస్ర్తాలను అమ్మిపెడుతూ, చేనేతకారులకు సాయపడే ప్రయత్నం ‘మల్‌ఖా మార్కెటింగ్‌ ట్రస్టు’ది. హైదరాబాద్‌లోని పంజాగుట్ట, బంజారాహిల్స్‌లలో ఈ సంస్థకు షోరూమ్‌లు ఉన్నాయి. malkha.in అనే ఆ సంస్థ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా కూడా దుస్తులను ఆర్డర్‌ చేయవచ్చు. వెయ్యేండ్ల క్రితం మన దేశంలో పత్తి నాగరికతకు చిహ్నం, నూరేండ్ల క్రితం ఆత్మగౌరవానికి లక్ష్యం... ఇప్పుడు పునర్వైభవానికి మార్గం. ఆ దారిలో దూసుకుపోతున్న ఈ అవిశ్రాంత యోధురాలికి సలాం!









మల్‌ఖాకి సాటి లేదు

మన దేశంలో ఇప్పటికీ 45 లక్షల మంది చేనేతకారులు ఉన్నారు. మల్‌ఖాను ప్రోత్సహిస్తే... వారి ఉపాధికి ఢోకా ఉండదు. పర్యావరణానికీ మేలు జరుగుతుంది. గ్రామీణ స్థాయిలో నిరుద్యోగానికి తెరపడుతుంది. ఓ పవర్‌లూమ్‌ పనిచేయాలంటే భారీయంత్రాలు ఉండాల్సిందే. కానీ నేతన్న చెంత ఓ బల్బ్‌ వెలుగుతుంటే చాలు. పని సాగిపోతుంది. ఆ శ్రమను మనం మరింతగా గుర్తించి ప్రోత్సహించాల్సి ఉంది. చేనేత దుస్తుల మీద 5 శాతం జీఎస్టీ సబబుగానే ఉండవచ్చు. కానీ, అది కూడా వారి పాలిట భారమే అని గ్రహించి... నేతన్నలకు జీఎస్టీ నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలి.

- ఉజ్రమ్మ