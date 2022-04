April 9, 2022 / 10:00 PM IST

కుక్క‌లు విశ్వాస జంతువులు. అందుకే చాలామంది కుక్క‌ల‌ను పెంచుకుంటారు. వాటిపై ఎన‌లేని ప్రేమ చూపుతారు. క‌న్న‌బిడ్డ‌ల‌తో స‌మానంగా చూసుకుంటారు. కుక్క‌లు కూడా య‌జ‌మానిపై ఎన‌లేని విశ్వాసం, ప్రేమ‌ను చూపిస్తుంటాయి. య‌జ‌మాని వాటిని వ‌దిలి కొన్నిరోజులు ఎటైనా వెళ్తే..గుమ్మంలో నిల్చుండి ఎదురుచూస్తుంటాయి. గ‌ట్టిగా ఏడుస్తుంటాయి. అయితే, ఓ య‌జ‌మాని ఊరెళ్ల‌గా పెంపుడు కుక్క చేసిన ప‌ని నెటిజ‌న్ల‌ను ఆక‌ట్టుకుంది.

సీసీ కెమెరాలో ఈ వీడియో రికార్డైంది. ఇంటి య‌జ‌మాని ఊరెళ్లాడు. ఇంట్లో కుక్క ఒంటిరిగా ఉంది. య‌జ‌మానిని మ‌రిచిపోలేక‌పోయింది. చివ‌రికి య‌జ‌మాని చెప్పును నోట‌క‌రుచుకుని వ‌చ్చి సోపాపైకి ఎక్కింది. అనంత‌రం ఆ చెప్పును ప‌క్క‌కు పెట్టుకుని ప‌డుకుంది. అలా య‌జ‌మాని త‌న ప‌క్క‌నే ఉన్నాడ‌న‌న్న భ‌రోసాతో నిద్ర‌లోకి జారుకుంది. య‌జ‌మానిపై కుక్కకు ఉన్న ప్రేమ నెటిజ‌న్ల హృద‌యాల‌ను గెలుచుకుంది. ఈ వీడియోను ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ 85,500 మంది వీక్షించారు.

–

This surveillance camera catch the moment a dog took his owner shoe and sleep beside this showing how much he miss his owner meanwhile he was at work. pic.twitter.com/frS1ZmHW4R

— Come Watch These Pets (@AnimalPl4net_) July 4, 2020