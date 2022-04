April 18, 2022 / 09:46 PM IST

పులుల‌ను వాటి స‌హ‌జ ఆవాసాల్లో చూడాల‌ని చాలామంది కోరుకుంటారు. అందుకే టైగ‌ర్ స‌ఫారీల‌కు వెళ్తుంటారు. వారి అదృష్టం బాగుంటే పులులు క‌నిపిస్తాయి. కొంద‌రికి ఎన్నిసార్లు వెళ్లినా ఒక్క‌సారికూడా క‌నిపించ‌వు. చాలా నిరుత్సాహంతో వెనుదిరుగుతారు. కాగా, ఓ రాయ‌ల్ బెంగాల్ టైగ‌ర్ బోటులోంచి నీళ్ల‌లోకి లాంగ్‌జంప్ చేసిన వీడియో, నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది.

ఈ వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప్ర‌వీణ్ కాస్వాన్ ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. సుంద‌ర్‌బ‌న్స్ అడ‌వుల‌నుంచి పులిని కాపాడి, దాని ఆవాసంలో వ‌దిలిపెట్టారు. బోటులోంచి రాయ‌ల్‌బెంగాల్ టైగ‌ర్ ఒక్క ఉదుట‌న నీళ్ల‌లోకి దూకుతుంది. వెన‌క్కి తిరిగి చూడ‌కుండా ఈదుకుంటూ అవ‌త‌లి ఒడ్డుకు వెళ్లిపోతుంది. ఈ వీడియో చూసి నెటిజ‌న్లు థ్రిల్‌కు గుర‌య్యారు.

That tiger sized jump though. Old video of rescue & release of tiger from Sundarbans. pic.twitter.com/u6ls2NW7H3

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 17, 2022