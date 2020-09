క‌రోనా స‌మ‌యంలో చిన్న సాయం చేసినా అది పెద్ద‌గానే అనిపించింది. ముఖ్యంగా క‌రోనాకు వ్య‌తిరేకంగా పోరాడుతున్న తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వానికి అండ‌గా జీ సంస్థ నిల‌బ‌డింది. త‌మ వంతు సాయం చేసేందుకు ముందుకు వ‌చ్చింది. ప్ర‌భుత్వానికి 20 అంబులెన్స్‌లు, 4 వేల పీపీఈ కిట్ల‌ను విరాళంగా అందించింది. అప్పుడు 20 అంబులెన్స్‌ల‌లో 7 అంబులెన్స్‌ల‌ను మాత్ర‌మే ఇవ్వ‌గ‌లిగింది. మిగిలిన 13 అంబులెన్స్‌ను ప్ర‌త్యేక సౌక‌ర్యాల‌తో త‌యారు చేసి జీ తెలుగు హెడ్ అనురాధ చేతుల మీదుగా ప్ర‌భుత్వానికి అప్ప‌గించారు. ఈ అంబులెన్స్‌ల‌ను ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేంద‌ర్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో అనురాధ గూడూరుతో పాటు కరుణ వాకాటి, ప్రజారోగ్య డైరెక్టర్ జి. శ్రీనివాస్ రావు పాల్గొన్నారు.



In line with @ZEECorporate CSR activity, @ZeeTVTelugu officially handed over the final set of Ambulances to the Govt of TG through the hands of BH Anuradha G & Channel Heads Sai Prakash & Sridhar, flagged off by hon. Minster of Health @Eatala_Rajender in Hyd. #ZeefightsCovid19 pic.twitter.com/FVASdtL8tI