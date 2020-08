హైద‌రాబాద్ : క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారికి వ్య‌తిరేకంగా పోరాడుతున్న తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వానికి జీ సంస్థ అండ‌గా నిలిచింది. రాష్ర్ట ప్ర‌భుత్వానికి జీ సంస్థ 20 అంబులెన్స్‌లు, 4 వేల పీపీఈ కిట్ల‌ను విరాళంగా అందించింది. వీటిలో కొన్ని అంబులెన్స్‌ల‌ను ప్ర‌గ‌తి భ‌వ‌న్‌లో మంత్రి కేటీఆర్ సోమ‌వారం జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో జీ తెలుగు బిజినెస్ హెడ్ అనురాధ గూడూరుతో పాటు ప‌లువురు ప్ర‌ముఖులు పాల్గొన్నారు.



ఈ సంద‌ర్భంగా జీ సంస్థ‌కు మంత్రి కేటీఆర్ హృద‌య‌పూర్వ‌క ధ‌న్య‌వాదాలు తెలిపారు. ప్ర‌స్తుత ప‌రిస్థితుల్లో జీ సంస్థ 20 అంబులెన్స్‌లు విరాళంగా అందించ‌డం గొప్ప విష‌య‌మ‌న్నారు. ప్ర‌భుత్వానికి ఈ సాయం ఎంతో ఉప‌శ‌మ‌నాన్ని ఇస్తుంద‌ని కేటీఆర్ అన్నారు.

Heartfelt thanks to @punitgoenka, @zeecorporate & @ZeeTVTelugu for contributing critical healthcare equipment of 20 ambulances and 4,000 PPE Kits to the government of Telangana. Appreciate the gesture in this time of need towards #COVID19 response and relief: Minister @KTRTRS pic.twitter.com/o3xHHKVifk