హైద‌రాబాద్ : రోడ్డు ప్ర‌మాదాల‌పై అవ‌గాహ‌న నిమిత్తం హైద‌రాబాద్ సీపీ అంజ‌నీకుమార్ ఓ వీడియోను త‌న‌ ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు. ఈ సంద‌ర్భంగా సీపీ స్పందిస్తూ చాలా రోడ్డు ప్రమాదాలు జంక్షన్లలో, ఇత‌ర వాహ‌నాల‌ను ఓవ‌ర్‌టేక్ చేసే స‌మయంలో జ‌రుగుతుంటాయ‌న్నారు. సమయం కంటే జీవితం చాలా విలువైనది. కాబట్టి రోడ్లపై ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడూ ఆతురుతలో ఉండొద్దు. మీ జీవితం మీ కుటుంబానికి మాత్రమే కాదు, దేశానికి కూడా ముఖ్యమైనదన్నారు. డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఫోన్ మాట్లాడ‌వ‌ద్ద‌న్నారు. ట్రాఫిక్ నియమాలను ఎల్లప్పుడూ పాటించాల్సిందిగా సూచించారు.



Many road accidents take place at junctions and while overtaking. Life is more precious than time so never be in a hurry when you are on roads. You life is not only important for your family but also for the country. Follow traffic rules always and NO CELL phone while driving. pic.twitter.com/O5iP8jpCtl