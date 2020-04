ప్రకృతి తల్లి గొప్పదనాన్ని తెలుసుకున్న ప్రపంచం : సంతోష్‌ కుమార్‌

హైదరాబాద్‌ : కరోనా దెబ్బకి ప్రపంచం మొత్తం ప్రకృతి తల్లి గొప్పదనాన్ని తెలుసుకుందని టీఆర్‌ఎస్‌ ఎంపీ సంతోష్‌ కుమార్‌ అన్నారు. ట్విట్టర్‌ ద్వారా ఎంపీ స్పందిస్తూ... ప్రపంచ దేశాధినేతలందరూ వెంటిలేటర్స్‌ కోసం వేచి చూసి నిరాశకు గురయ్యారు. ఒకసారి కరోనాపై మనం విజయం సాధిస్తే అనంతరం నిజమైన వెంటిలేటర్స్‌ అయిన చెట్లు, అడవుల పెంపకంపై దృష్టిసారించాలి. అప్పుడు మాత్రమే మన భవిష్యత్‌ తరాలు సురక్షితంగా ఉంటాయి. ఆస్పత్రుల్లో వెంటిలేటర్ల కొరత ఏర్పడుతుందని ఎవరైనా అనుకున్నారా? కానీ అది ఇప్పుడు వాస్తవంగా చూస్తున్నాం. జీవించేందుకు మళ్లీ మనకు మరొక్క అవకాశం కల్పిస్తే గ్రీన్‌ ఇండియా ఛాలెంజ్‌ను స్వీకరించి పెద్దఎత్తున మొక్కలను నాటుదామని పేర్కొన్నారు.



Tha world has come to know about the importance of the Mother Nature. No one could ever thought we will run short of Ventilators in Hospitals. It’s a reality now. Once we are provided by another chance to live, let us all embrace #GreenIndiaChallenge & plant saplings widely ????. https://t.co/VbFQzuaemQ pic.twitter.com/b0dwrwhu2q