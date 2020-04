కంఫర్ట్‌ జోన్‌ అంటే.. అది ఎందుకు నచ్చదంటే : శానంపూడి

సూర్యాపేట : అసలే ఆర్థిక మందగమనం. ఆపై కరోనా వైరస్‌ తీవ్ర ప్రభావం. దీంతో చేసేందుకు పనులు ఉండవని, ఉన్న ఉద్యోగాలు కూడా ఊడిపోతాయని, జీవితాలు దుర్భరమై పోతాయని ప్రస్తుత కాలంలో చాలామంది అభిప్రాయం. కాగా అవకాశాలు అనేవి సముద్రంలోని అలల వంటివి. నిరాశావాదాలు పోయిన అలను చూస్తూ నిట్టూర్చితే... ఆశావాదులు మాత్రం ఒక అల కాకపోతే వచ్చే మరో అలను ఆలంభనగా చేసుకుని గమ్యాన్ని చేరుకుంటారు. ఇదే విధమైన ఆలోచనను అలవరుచుకోని జీవితంలో విజయం సాధించాలని సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్‌నగర్‌ ఎమ్మెల్యే శానంపూడి సైదిరెడ్డి యువతకు పిలుపునిస్తున్నారు. ట్విట్టర్‌ ద్వారా ఎమ్మెల్యే ఓ వీడియో సందేశం ఇచ్చారు. సౌకర్యవంతమైన పరిధిలో జీవితాన్ని నెట్టుకురావడాన్ని కంఫర్ట్‌ జోన్‌ అంటారు. మా అమ్మవాళ్లు ఇస్తున్నరు. నాకు పది ఎకరాలు ఉంది. దాంట్ల వచ్చేది సరిపోతది కదా. మా నాన్నకు ఒక ఫౌల్ట్రీ ఉంది. నెలకో పది వేలు వస్తయి చాలు కదా. నేను ఇక్కడే పక్కన ఓ జాబ్‌ చేసుకుంటే రూ. 6 వేలు వస్తయి చాలుకాదా? వీటన్నింటిని కంఫర్ట్‌ జోన్‌ అంటారన్నారు. ఒకరకంగా ఇది మనకు శాపం అన్నారు. ఎట్లంటే అది నిన్ను ఎక్కడికి కదలనీయదు. నీవు ప్రశాంతంగా ఉన్నవ్‌. నిన్ను ఏదీ చేయనీయదు. ఫోన్‌ చూసుకుంటున్నవ్‌. ఇంట్లో ఉంటున్నవ్‌. సమయానికి తింటున్నవ్‌. ఫ్రెండ్స్‌ కలుస్తున్నరు. సాయంత్రం అయితే పార్టీ చేసుకుంటవ్‌. లేదా చిన్న చిన్న పనులు నడిచిపోతావున్నయ్‌. ఇది నిన్ను వదిలిపెట్టి బయటకు పోనియ్యదు. ఒక రకమైన సాలెగూడు లాగా చిక్కుకుపోయి ఉంటవ్‌. నీకు నీవు మంచిగున్నా అనుకుంటవ్‌. దీన్నే కంఫర్ట్‌ జోన్‌ అంటరన్నారు. తనకు నచ్చనిది కంఫర్ట్‌ జోన్‌ అనే పదమని శానంపూడి అన్నారు. ఈ కంఫర్ట్‌ జోన్‌లోంచి యువత బయటకు రావాలని కోరారు.



అమెరికా, కెనడాలో 18 ఏండ్లు దాటిన తర్వాత ఎవరూ కూడా వాళ్ల తల్లిదండ్రుల మీద ఆదారపడరన్నారు. వాళ్ల నుంచి ఏదన్నా తీసుకుందామన్నా తీసుకోరు. ఒకవేళ వాళ్లు ఇచ్చినా తీసుకోవడానికి సిగ్గుగా భావిస్తారు. స్వతంత్రంగా ఉందామనుకుంటారు. మా అమ్మ, నాన్న నాకు ఇచ్చేంది ఏందీ. నాకు 18 ఏండ్లు వచ్చినయ్‌. తమకు తామే చేసుకోవాలనుకుంటుంటారన్నారు. అదే మనదగ్గర అయితే ఇంటర్‌, పాలిటెక్నిక్‌, డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్‌, పీజీలు పూర్తిచేసినోళ్లు మొత్తం ఊర్లలల్ల ఉన్నరు. నైపుణ్యాలు ఉన్నోళ్లు కూడా. చదువులేకపోయిన అత్యంత నైపుణ్యం ఉన్నోళ్లు సైతం ఊర్లల్లనే ఉన్నరు. వాళ్లంతా ఒక రకమైన సేఫ్‌ జోన్‌లో ఉందామనుకుంటూ బయటకు వెళ్లడం లేదన్నారు. ఇది సరైనా విధానం కాదన్నారు.



భవిష్యత్‌ గురించి యువత ఒకసారి ఆలోచించాలని ఎమ్మెల్యే కోరారు. తాను రోజు ఏం చేస్తున్నా.. ఏం చదివినా... నాలో ఏం స్కిల్‌ ఉంది. నేను ఈ ఊర్లో ఉన్నా.. ఈ టౌన్‌లో ఉన్నా.. ఇక్కడ ఉండి నేను ఏం చేయగలుగుతున్నా.. ఇటువంటివి ఆలోచించాలన్నారు. మనం ఒక్కసారి మన కంఫర్ట్‌ జోను నుంచి బయటకు వచ్చాక ఏమైతది అంటే వేరే ఆలోచనలు ఉండవ్‌.. మొత్తం పనిచేయాలనే మొటీవ్‌ ఉంటది. మనకు మనం ఎట్ల వృద్ధి సాధించాలా.. మనకు మనం గొప్పొళ్లుగా ఎట్లా కావాలా అని. అప్పుడు గోల్స్‌ మెదడులోకి వస్తయ్‌. అప్పుడు మనకు అవసరాలు గుర్తుకువస్తయ్‌.. అప్పుడు మనం వాటిని ఛేదించే విధంగా తయారు కావాలి అన్నారు. అందుకే దయచేసి కంఫర్ట్‌ జోన్‌ వదిలేయండన్నారు. 70 శాతం యువత కంఫర్ట్‌ జోన్‌లో బంధించబడి బయటకురాలేకుండా ఉన్నారన్నారు. మీ చుట్టుప్రక్కల ఎదిగిన గొప్పగొప్పోళ్లను చూడండి. మన ఊర్లనుంచి మన ప్రక్క నుంచి బయటకు వెళ్లి ఎట్లా బాగుపడ్డరో చూడండి. మనకంటే తక్కువ నైపుణ్యం ఉన్నోళ్లు కూడా ఎట్ల బాగుపడ్డరో చూడండి. ఎట్లంటే వాళ్లు కంఫర్ట్‌ అనే దాన్ని వదిలేశారు.. కష్టాన్ని నమ్ముకున్నారన్నారు. గోల్స్‌ పెట్టుకోండి. వచ్చే 5 ఏళ్లలో.. 10 ఏళ్లలో ఎట్లుండాలే అనే ఓ లక్ష్యాన్ని ఏర్పరుచుకోండని తెలిపారు. మీరు అనుకుంటే కానిదేది లేదన్నారు. అందరూ విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షిస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నట్లు శానంపూడి పేర్కొన్నారు.



What is comfort zone? Why I don't like it.



యువత ప్రతిఒక్కరు తల్లిదండ్రుల మీద ఆధార పడకుండా నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకొని ప్రయోజకులు కావాలి.@KTRTRS@RaoKavitha @MPsantoshtrs pic.twitter.com/4dR3YqT7zg