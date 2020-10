క‌రీంన‌గ‌ర్‌: ‌రాష్ట్రంలో ఎలాంటి విప‌త్తులు సంభ‌వించినా త‌క్ష‌ణ‌మే స్పందించేలా ప్ర‌భుత్వం అన్ని చ‌ర్య‌లు చేప‌డుతున్న‌ది. ఈ మేర‌కు పోలీసులు, ఇత‌ర విభాగాల అధికారుల‌కు స‌క‌ల సౌక‌ర్యాలను స‌మ‌కూర్చుతున్న‌ది. ఇప్ప‌టికే విప‌త్తుల‌ను ఎదుర్కొనేందుకు అన్ని ర‌కాల మౌలిక స‌దుపాయాలు స‌మ‌కూర్చుకున్న‌ప్ప‌టికీ.. ప్ర‌భుత్వం వాటిని మ‌రింత వృద్ధి చేస్తున్న‌ది. ఈ క్ర‌మంలోనే ప్ర‌భుత్వం శ‌నివారం ఉద‌యం క‌రీంన‌గ‌ర్‌లో డిజాస్ట‌ర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ (డీఆ‌ర్ఎఫ్‌) వాహ‌నాల‌ను ప్రారంభించింది. రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ‌, ఆహార స‌ర‌ఫ‌రా శాఖల మంత్రి గుంగుల క‌మ‌లాక‌ర్ చేతుల మీదుగా ఈ వాహ‌నాల లాంచింగ్ జ‌రిగింది.



క‌రీంన‌గ‌ర్ మున్సిపల్ కార్యాల‌యం ప‌రిస‌రాల్లో ఈ డీఆ‌ర్ఎఫ్ వాహ‌నాల లాంచింగ్ కార్య‌క్ర‌మం జ‌రిగింది. మంత్రి గంగులతోపాటు కరీంన‌గ‌ర్ మున్సిపాలిటీకి చెందిన ప‌లువురు నేత‌లు, అధికారులు, ప్ర‌జ‌లు ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా గంగుల మాట్లాడుతూ.. ప్ర‌జా సంక్షేమమే త‌మ ప్ర‌భుత్వ ల‌క్ష్య‌మ‌ని చెప్పారు. విప‌త్తులు సంభ‌వించిన‌ప్పుడు బాధితుల‌ను ఆదుకోవ‌డంలో డీఆర్ఎఫ్ వాహ‌నాలు కీల‌కపాత్ర పోషిస్తాయ‌ని పేర్కొన్నారు. విప‌త్తు జ‌రిగిన ప్రాంతానికి డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు త‌క్ష‌ణ‌మే చేరుకోవ‌డానికి ఈ వాహ‌నాలు ఉప‌యోగ‌ప‌డుతాయ‌న్నారు.

Launched Well-equipped DRF (Disaster Response Force) vehicles at Karimnagar Municipal Corporation Office Premises today. These vehicles will be helpful to DRF teams to rush to spots of calamities across the city.@KTRTRS @trspartyonline pic.twitter.com/raYWvORQqq