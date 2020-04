హైదరాబాద్ : విదేశీయుల్లా ఉన్నారని ఇద్దరు మణిపూర్‌ విద్యార్థులను సూపర్‌మార్కెట్‌లోకి రాకుండా అడ్డుకున్నవారిని అరెస్ట్‌ చేయడంతోపాటు శుక్రవారం ఆ విద్యార్థులకు రాచకొండ సీపీ మహేశ్‌భగవత్‌ సరుకులు పంపిణీ చేశారు. ఈ అంశంపై కేంద్ర యువజన, క్రీడలశాఖ మంత్రి కిరణ్‌రిజ్జుజు ట్విట్టర్‌ ద్వారా రాచకొండ పోలీసులను అభినందించారు. నిందితులపై వెంటనే చర్యలు తీసుకున్నారని, మీ చర్యతో దేశ సమైక్యతను చాటేలా ఒక సానుకూల ధృక్పథాన్ని జనంలోకి తీసుకెళుతుందని ప్రశంసించారు.ఈ అంశం తన దృష్టికి రావడంతో వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని డీజీపీ మహేందర్‌రెడ్డిని మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్విట్టర్‌ ద్వారా ఆదేశించారు. ఈ మేరకు రాచకొండ పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు.

I appreciate such prompt actions by @RachakondaCop police. This kind of humane gesture spreads positive messages and make our country united. https://t.co/qYqjyKnhAK