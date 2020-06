హైదరాబాద్‌ : సీజనల్‌ వ్యాధుల నివారణ కోసం పురపాలకశాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు 10 నిమిషాల పరిశుభ్రతా కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర మంత్రులు పలువురు పాల్గొన్నారు. నిర్మల్‌లో మంత్రి ఇంద్రకరణ్‌రెడ్డి తన నివాసంలో పరిసరాలను శుభ్రం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో విజయ డైరీ చైర్మన్‌ లోకా భూమారెడ్డి, టీఆర్‌ఎస్‌ రాష్ట్ర కార్యదర్శి సత్యనారాయణ గౌడ్‌, టీఆర్‌ఎస్‌ నాయకులు ముత్యంరెడ్డి, జీవన్‌రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. రా్రష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న హరిత హోటల్స్‌, రెస్టారెంట్స్‌లో నేడు క్లీన్‌ డ్రైవ్‌ను చేపట్టినట్లు మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌ తెలిపారు. నగరంలోని టూరిజం ప్లాజాలో మంత్రి స్వయంగా క్లీన్‌ డ్రైవ్‌లో పాల్గొన్నారు.



