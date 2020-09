హైద‌రాబాద్ : భార‌త‌దేశంలో హైద‌రాబాద్ రాష్ర్టం విలీన దినోత్స‌వాన్ని పురస్క‌రించుకుని టీఆర్ఎస్ పార్టీ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్.. తెలంగాణ భ‌వ‌న్‌లో జాతీయ జెండాను ఆవిష్క‌రించారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో పాటు ప‌లువురు నాయ‌కులు పాల్గొన్నారు.



TRS Party Working President Sri @KTRTRS hoisted the National Flag at Telangana Bhavan on the occasion of #September17. pic.twitter.com/aFGGlzPk1i