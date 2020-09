హైద‌రాబాద్ : కేంద్ర వ్య‌వ‌సాయ బిల్లుల‌పై రాజ్య‌స‌భ టీఆర్ఎస్ ఎంపీ జోగిన‌ప‌ల్లి సంతోష్ కుమార్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్య‌క్తం చేశారు. రైతుల విష‌యంలో తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వానికి, కేంద్ర ప్ర‌భుత్వానికి మ‌ధ్య గ‌ల వ్య‌త్యాసాన్ని తెలియ‌జేస్తూ ఓ కార్టూన్‌ను సంతోష్ కుమార్ ట్వీట్ చేశారు.



దిల్‌దార్ సీఎం కేసీఆర్ ఏ నిర్ణ‌యం తీసుకున్నా, ఏ ప‌థ‌కం అమ‌లు చేసినా.. అది రైతు కేంద్రంగా ఉంటుంద‌ని సంతోష్ కుమార్ స్ప‌ష్టం చేశారు. కానీ కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం కార్పొరేట్ కేంద్రంగా నిర్ణ‌యాలు తీసుకుంటుంద‌ని పేర్కొన్నారు. రైతుల ప‌ట్ల తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వం సానుభూతితో ఉంద‌న్నారు. తెలంగాణ స‌ర్కార్ ఏ నిర్ణ‌యం తీసుకున్నా అది మాన‌వీయ కోణంలో ఉంటుంద‌ని తేల్చిచెప్పారు. రైతును రాజు చేయ‌డ‌మే ల‌క్ష్యంగా తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వం ముందుకెళ్తుంద‌ని ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ స్ప‌ష్టం చేశారు.

కేంద్రం రాజ్య‌స‌భ‌లో ఆమోదించిన అగ్రిక‌ల్చ‌ర్ బిల్లుల‌ను టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు తీవ్రంగా వ్య‌తిరేకించారు. అంతే కాకుండా రాజ్య‌స‌భ నుంచి స‌స్పెండ్ అయిన 8 ఎంపీలకు మ‌ద్ద‌తుగా రాజ్య‌స‌భ స‌మావేశాల‌ను టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు బ‌హిష్క‌రించారు.

