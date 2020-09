హైద‌రాబాద్ : ప‌్ర‌ముఖ గాయ‌కుడు బాల సుబ్ర‌హ్మ‌ణ్యం మృతి చెందాడ‌న్న వార్త‌ను న‌మ్మ‌డానికి క‌ష్టంగా ఉంద‌ని టీఆర్ఎస్ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ అన్నారు. ఆయ‌న మ‌ర‌ణం దుర‌దృష్ట‌క‌ర‌మ‌ని పేర్కొన్నారు. చిన్న‌ప్ప‌ట్నుంచి బాలు పాటు వింటూ పెరిగాను.. ఆ స్వ‌రాలు ఎల్ల‌ప్పుడూ ప్ర‌తిధ్వ‌నిస్తూనే ఉంటాయ‌ని తెలిపారు. బాలు కుటుంబ స‌భ్యుల‌కు, అభిమానుల‌కు సంతోష్ కుమార్ ప్ర‌గాఢ సానుభూతి ప్ర‌క‌టించారు.



Hard to believe that #SPBalasubramanyam left forever leaving all of us in immense grief.



Grew up listening to his magical voice and the same will echo all the time.

Deepest condolences to the bereaved family and his fans worldwide.

