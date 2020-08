హైద‌రాబాద్ : రాజ్య‌స‌భ స‌భ్యులు జోగిన‌ప‌ల్లి సంతోష్ కుమార్ చేప‌ట్టిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ కార్య‌క్ర‌మం ఉద్య‌మంలా కొన‌సాగుతోంది. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో ప్ర‌జాప్ర‌తినిధులు, పారిశ్రామిక‌వేత్త‌లు, సినీ ప్ర‌ముఖులు, క్రీడాకారులు, మేధావులు పాల్గొని మొక్క‌ల‌ను నాటుతున్నారు. నాగ‌ర్‌క‌ర్నూల్ టీఆర్ఎస్ ఎంపీ రాములు త‌న జ‌న్మ‌దినాన్ని పుర‌స్క‌రించుకుని గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌లో పాల్గొన్నారు. త‌న కుమారుడు, మ‌నువ‌ళ్ల‌తో క‌లిసి రాములు మొక్క‌లు నాటారు. ఈ సంద‌ర్భంగా సంతోష్ కుమార్ ఎంపీ రాములుకు ధ‌న్య‌వాదాలు తెలిపారు. గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌లో పాల్గొన‌డం సంతోషంగా ఉంద‌న్నారు సంతోష్ కుమార్‌. ఎంపీ రాములుకు సంతోష్ కుమార్ జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్ష‌లు తెలుపుతూ ట్వీట్ చేశారు.



How impressive is this from Hon’ble MP Nagarkurnool #Ramulu garu!

Thank you for accepting the #GreenIndiaChallenge and planting saplings only on your birthday along with your son and grand children????. #GIC ????????????. pic.twitter.com/iCaXqN4muw