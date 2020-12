అంతర్జాతీయ 'ఛాయ్ దినోత్సవం‌'.. ఎమ్మెల్సీ కవిత ఆసక్తికర ట్వీట్

అంతర్జాతీయ 'ఛాయ్ దినోత్సవం' సందర్భంగా టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ఆసక్తికర ట్వీట్ చేశారు. బిజీ షెడ్యూల్ మధ్యలో, కప్పు అల్లం ఛాయ్ తాగితే, మనస్సు ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందని కవిత ట్వీట్ చేశారు. టీ తాగుతున్న సెల్ఫీని ట్విట్టర్‌లో అప్ లోడ్ చేసిన కవిత, మీరు సైతం టీ తాగుతూ సెల్ఫీ షేర్ చేయాలని నెటిజెన్లను కోరారు.



Nothing feels better than a piping hot cup of Ginger Tea or what we fondly call Allam Chai in the middle of a super hectic day!



Here, I share my selfie with my cup of tea, would absolutely enjoy looking at your selfie with a cup of tea too! #InternationalTeaDay pic.twitter.com/fquxMyt0zK