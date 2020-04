నిరుపేద బాలింతకు పునర్జన్మ కల్పించిన మాజీ ఎంపీ కవిత

నిజామాబాద్ : నిజామాబాద్‌కు చెందిన నిరుపేద బాలింతకు మెరుగైన వైద్య సదుపాయం అందించి పునర్జన్మ కల్పించారు మాజీ ఎంపీ కల్వకుంట్ల కవిత. వారం రోజుల క్రితం నిజామాబాద్‌కు చెందిన ఆర్తి డెలవరీ నిమిత్తం అక్కడ ఓ ప్రైవేట్‌ దవాఖానలో చేరింది. అక్కడి వైద్యులు డెలవరీ చేయడంతో ఆర్తి కవలకు (ఒక బాబు, ఒక పాప)కు జన్మనిచ్చింది. డెలివరీ తర్వాత మూడు రోజులకు డిశ్చార్జి అయి ఇంటికి వెళ్లిన ఆర్తికి తీవ్రమైన ఫిట్స్‌ రావడంతో దగ్గరలోని దవాఖానకు తరలించారు.

అయితే ఫిట్స్‌ తీవ్రత ఎక్కువ ఉండటంతో మెదడులోని రక్తం గడ్డకట్టి తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైంది. దీనిలో జిల్లాలోని ఆ మేరకు వైద్య సదుపాయం లేకపోవడం, ఆర్తికి స్తోమత కూడా లేకపోవడంతో ఆర్తి కుటుంబీకులు వెంటనే మాజీ ఎంపీ కవితను ట్విట్టర్‌ ద్వారా సంప్రదించారు. ట్విట్‌ ద్వారా విషయం తెలుసుకున్న మాజీ ఎంపీ కవిత వెంటనే స్పందించారు.

ఈ నెల 9వ తేదీన అర్థరాత్రి నిజామాబాద్‌ నుంచి ప్రత్యేక అంబులెన్స్‌ ద్వారా ఆర్తిని హైదరాబాద్‌లోని కిమ్స్‌ దవాఖానకు తీసుకువచ్చారు. అక్కడే మెరుగైన వైద్యం అందించడంతో పాటు డాక్టర్లతో ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుతూ ఆర్తి కోటుకునేలా చర్యలు చేపట్టారు. దీనితో ఐదు రోజుల క్రితం చికిత్స అనంతరం ఆర్తి ఆరోగ్యం మెరుగవడంతో వైద్యులు సోమవారం సాయంత్రం డిశ్చార్జి చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్తి కుటుంబ సభ్యులు మాజీ ఎంపీ కవిత చేసిన సహాయాన్ని మర్చిపోలేమని అంటున్నారు. పెద్ద మనసుతో అర్థరాత్రి స్పందించిన కవిత రుణం తీర్చుకోలేమని, బాలింత ఆర్తికి కవిత పునర్జన్మ కల్పించిందని కుటుంబ సభ్యులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.



