ప్రజా సమీకరణ సమయం కాదు.. కరోనాపై పోరాట సమయం

హైదరాబాద్‌ : ప్రస్తుత కాలం కరోనాపై పోరాట సమయమని హైదరాబాద్‌ సీపీ అంజనీకుమార్‌ అన్నారు. కరోనా వ్యాప్తి నేపథ్యంలో సీపీ ట్విట్టర్‌ ద్వారా స్పందిస్తూ... కరోనా వైరస్‌ వ్యాప్తి నిరోధానికి మనమంతా కలిసి పనిచేయాలన్నారు. ఏ సంఘటన పైనైనా, ఏ అంశంపైనైనా ఎటువంటి ర్యాలీ, సమావేశాలు కావడం చేయొద్దన్నారు. ఇది కరోనాపై పోరాట సమయమని ప్రజా సమీకరణకు సమయం కాదన్నారు. ఈ అంశంలో నాయకులందరూ సహకరించాల్సిందిగా సూచించారు. లేకపోతే కేసులు నమోదు అవుతాయన్నారు.



We all have to work together to Prevent spread of Corona virus. Don't organise any rally, gathering against or in favour of any issue. This is the time to fight the virus and not to mobile people for other cause. All leaders are expected to cooperate, else cases will be booked.