ఓ వీధి కుక్క మనందరికీ గట్టి పాఠాన్నే నేర్పింది.. వీడియో

హైదరాబాద్‌ ... ఓ వీధి కుక్క మనందరికీ బలమైన పాఠాన్నే నేర్పించింది.



పట్టు పట్టరాదు పట్టి విడువరాదు

పట్టెనేని బిగియ పట్టవలయు

పట్టి విడుట కన్నా పడిచచ్చుటే మేలు

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

పట్టు పట్టకూడదు. పట్టిన తర్వాత విడవకూడదు. గట్టి పట్టే పట్టాలి. పట్టి విడిచి పెట్టడం కంటే చావడమే మేలు అని దీనర్థం.



కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న విషయాలే మనకు ఎంతో పెద్ద పాఠాలు నేర్పుతాయి. అటువంటి పాఠాన్నే ఈ వీధి కుక్క నేర్పింది. ఓ విషయాన్ని ఎందుకు మధ్యలోనే వదిలేయకూడదో చేసి చూపించింది. ఓ ఇంట్లోకి ప్రవేశించాలనుకున్న కుక్కకి ఎత్తైన గోడ అవరోదంగా ఉంది. శునకం గోడను ఎక్కి ఇంట్లోకి ప్రవేశించాలనుకుంది అంతే. విడవకుండా ప్రయత్నించి విజయం సాధించింది. విడిచిపెట్టకుండా ప్రయత్నిస్తే ఏది అసాధ్యం కాదు అని చూపించింది. దీనికి కావాల్సిందిల్లా నీ మీద నీకు నమ్మకం ఉండటమే. నిన్ను నీవు నమ్మడమే మొదటగా కావాల్సింది. కుక్క మొదటి ప్రయత్నంలో ఫెయిల్‌ అయింది. అయినా ప్రయత్నం విడవలేదు. ఫెయిల్యూర్‌ వల్ల ప్రయత్నాన్ని విరమించలేదు. రెండో ప్రయత్నంలో కూడా విఫలమైంది. అయినా నమ్మకాన్ని కోల్పోలేదు. మూడో ప్రయత్నంలో విజయం సాధించింది. ఈ అద్భుత వీడియోను ఐఎఫ్‌ఎస్‌ అధికారి సుధా రామెన్‌ తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో పోస్టు చేయడంతో వెలుగులోకి వచ్చింది.



This dog has a very strong message to all of us. Watch. Have a great week. pic.twitter.com/fKisMl6qYY