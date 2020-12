హైద‌రా‌బాద్ : మ‌రికాసేప‌ట్లో శామీర్‌పేట‌లోని జీనోమ్ వ్యాలీకి 64 దేశాల రాయ‌బారులు, హైక‌మిష‌న‌ర్ల బృందం చేరుకోనుంది. వీరు రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి.. భార‌త్ బ‌యోటెక్‌, బ‌యోలాజిక‌ల్-ఈ సంస్థ‌ల‌ను సంద‌ర్శించి కోవిడ్ టీకాల‌పై చ‌ర్చించ‌నున్నారు. టీకాల త‌యారీపై ఫోటో ఎగ్జిబిష‌న్‌ను ఈ బృందాలు తిల‌కించ‌నున్నాయి. టీకాల పురోగ‌తిని తెలుసుకున్న అనంత‌రం శాస్ర్త‌వేత్త‌ల‌తో రాయ‌బారులు, హైక‌మిష‌న‌ర్లు భేటీ కానున్నారు. సాయంత్రం 6 గంట‌ల‌కు రాయ‌బారులు, హైక‌మిష‌న‌ర్లు ఢిల్లీ బ‌య‌ల్దేర‌నున్నారు.



విదేశీ ప్ర‌తినిధుల రాక నేప‌థ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. భారత్‌ బయో‌టెక్‌ అభి‌వృద్ధి చేస్తున్న కొవా‌గ్జిన్‌ టీకా ప్రస్తుతం మూడో‌దశ ట్రయల్స్‌ కొన‌సా‌గు‌తు‌న్నాయి. బయో‌లా‌జి‌కల్‌– ఈ సంస్థ అభి‌వృద్ధి చేసిన వ్యాక్సిన్‌ ఫేజ్‌–1, 2 క్లిని‌కల్‌ ట్రయ‌ల్స్‌కు కేంద్రం గత నెలలో అను‌మతి ఇచ్చింది. ఇటీ‌వలే ప్రధా‌న‌మంత్రి నరేంద్ర మోదీ హైద‌రా‌బా‌ద్‌కు వచ్చి భారత్‌ బయో‌టె‌క్‌ను సంద‌ర్శిం‌చిన సంగతి తెలి‌సిందే.

Telangana: The 64 Heads of Missions in India arrive in Hyderabad.



They are scheduled to visit Bharat Biotech and Biological E. Ltd, in continuation of the briefing by Ministry of External Affairs (MEA). #COVID19 https://t.co/YcZohhBBIL pic.twitter.com/vrokqZxu1S