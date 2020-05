కరోనాతో తెలంగాణ పోలీసు మృతి

హైదరాబాద్‌ : తెలంగాణ పోలీసు డిపార్ట్‌మెంట్‌లో కరోనా తొలి మరణం నమోదైంది. పోలీసు కానిస్టేబుల్‌ దయాకర్‌ రెడ్డి కరోనా వైరస్‌తో ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు డీజీపీ మహేందర్‌ రెడ్డి ట్వీట్‌ చేశారు. బుధవారం రాత్రి గాంధీ ఆస్పత్రిలో మరణించినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. దయాకర్‌ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులకు డీజీపీ మహేందర్‌ రెడ్డి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. మృతుడి కుటుంబానికి అన్ని విధాలా అండగా ఉంటామని డీజీపీ భరోసానిచ్చారు.



మన్సూరాబాద్‌కు చెందిన దయాకర్‌ రెడ్డి.. జియగూడలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. పోలీసు కానిస్టేబుల్‌ అంత్యక్రియలు ఐదుగురి సమక్షంలో నిర్వహించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు కరోనాతో 40 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నిన్న ఒక్కరోజే 27 మందికి కరోనా పాజిటివ్‌ నిర్ధారణ అయింది.

#PoliceConstableOfficer Dayakar Reddy a #Covid19FrontLineWarrior of @hydcitypolice died of #CoronaVirus last night @ GandhiHospital.

My Heartfelt Condolences to the bereaved family members. The Govt & #TSPolice will standby & support the family in #TheHourOfDistress by all means. pic.twitter.com/6eybsLycfj