March 13, 2023 / 08:22 PM IST

ODF Pulse | తెలంగాణ కీర్తి కిరీటంలో మరో కలికితురాయి చేరింది. ఇప్పటికే అనేక అవార్డులు, రివార్డులు, రికార్డులతో దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచిన రాష్ట్రాన్ని మరోసారి అవార్డులు వరించాయి. ఓడీఎఫ్‌ ప్లస్‌లో దేశంలోనే నెంబర్‌ వన్‌గా తెలంగాణ నిలిచింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించిన నాలుగు తాజా (మార్చి 12, 2023) సర్వేల్లో తెలంగాణ సత్తా చాటింది. ఓడీఎఫ్‌ ప్లస్ గ్రామాలు, ఇండ్ల విభాగాల్లో వందశాతం స్వచ్ఛత కనబరిచింది. స్వచ్ఛ సర్వే క్షణ్ గ్రామీణ సర్వేలోనూ 100శాతం స్వచ్ఛతను నమోదు చేసింది. దేశంలో అత్యధిక టాయిలెట్స్‌ ఉన్న ఐదు రాష్ట్రాల్లో తొలిస్థానంలో తెలంగాణ నిలిచింది. ఈ సందర్భంగా మంత్రి హరీశ్‌రావు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. మన పల్లె సీమలు మరోసారి దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచాయని, డబుల్ ఇంజిన్‌తో పని లేకుండానే డబుల్ ప్రతిభను ప్రదర్శించాయన్నారు. ఈ మేరకు డబుల్‌ ఇంజిన్‌కు, డబుల్‌ పని చేస్తున్న ప్రభుత్వాలకు ఇదీ తేడా అంటూ హరీశ్‌రావు ట్వీట్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయార్‌రావు బృందాన్ని ఆయన అభినందించారు.

సీఎం కేసీఆర్‌ తీసుకువచ్చిన ‘పల్లె ప్రగతి’ ద్వారానే ఇది సాకారమైందని మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్‌రావు అన్నారు. ఈ సందర్భంగా అవార్డులు ప్రకటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పాటు సీఎం కేసీఆర్‌, మంత్రి కేటీఆర్‌, హరీశ్‌రావులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. పంచాయతీరాజ్‌ అధికారులు, సిబ్బందిని అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి స్పందిస్తూ అవార్డులు ఇవ్వడమే కాకుండా నిధులు ఇవ్వాలంటూ మంత్రి కేంద్రానికి చురకలంటించారు. స్వచ్ఛ భారత్‌ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములై దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచిన పంచాయతీరాజ్‌, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ కార్యదర్శి సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా, కమిషనర్ హనుమంతరావు, ఇతర ఉన్నతాధికారులు, అధికారులు, ఉద్యోగులు, తన సిబ్బంది, గ్రామ పంచాయతీల సిబ్బందికి, ప్రజాప్రతినిధులకు పేరుపేరున మంత్రి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

తెలంగాణ దాదాపు గ్రామాలన్నీ బహిరంగ మల మూత్ర విసర్జన రహిత (ODF‌) ప్లస్‌ విభాగంలో చేరాయి. తాజాగా మార్చి 12 నాటికి కేంద్రం నిర్వహించిన నాలుగు సర్వేల ప్రకారం.. ఓడీఎఫ్‌ ప్లస్‌, స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్‌ రెండు విభాగాల్లో రాష్ట్రంలోని 12,769 జీపీలు నూటికి నూరుశాతం స్వచ్ఛత సాధించిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణ నిలిచింది. ప్రభుత్వం కల్పించిన వసతులు, మౌలిక సదుపాయాలతో తెలంగాణ పల్లెలు దేశంలో ముందువరుసలో నిలిచాయి. ఇటీవల ఓడీఎఫ్‌ ప్లస్‌ గ్రామాల పురోగతి వివరాలను నమోదు చేయడానికి కేంద్రం అవకాశమిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని పంచాయతీరాజ్‌ అధికారులు గ్రామాల్లో ఉన్న వసతులు, మౌలిక సదుపాయాల వివరాలను అప్‌లోడ్‌ చేశారు.

కేవలం మరుగుదొడ్లను నిర్మించుకుంటే ఓడీఎఫ్‌గా ప్రకటిస్తారు. ఆ తర్వాతి దశలో ఓడీఎఫ్‌ ప్లస్‌గా గుర్తింపు పొందాలంటే గ్రామంలోని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, సంస్థలన్నింటిలోనూ మరుగుదొడ్లు నిర్మించడం, ఇంటింటి నుంచి చెత్తను సేకరించడం, సేకరించిన చెత్తను డంపింగ్‌ యార్డుల్లో తడి పొడి చెత్తగా వేరు చేయడం, ప్రతి గ్రామానికి చెత్తను సేకరించడానికి ట్రాక్టర్‌ సమకూర్చడం, శ్మశాన వాటికను నిర్మించడం, ఇంకుడు గుంతలు నిర్మించడం వల్ల రోడ్లపై నీళ్లు నిలవకుండా చేయడం వంటి కార్యకలాపాలు చేపట్టాలి. ఈ అన్ని విభాగాల్లోనూ మన రాష్ట్రం దేశంలో ముందుంది కాబట్టే, ఈ అవార్డులు వస్తున్నాయి.

Telangana is only state with 100% in ODF+ villages, as per Centre.

Majority of Rural houses have toilets & #Telangana is in top 5 performing states – a testimony of what we achieved in < 9 years.

BRS govt under leadership of #CMKCR garu believes in Double performance unlike… https://t.co/M2XuAH0Ewk pic.twitter.com/KKBui1jixy

— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) March 13, 2023