హైద‌రాబాద్ : క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి నియంత్ర‌ణ‌కు తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వం ప‌క‌డ్బందీ చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటుంది. ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు ప్ర‌జ‌ల‌ను అప్ర‌మ‌త్తం చేస్తూ.. స‌ల‌హాలు, సూచ‌న‌లు చేస్తోంది. పండుగ‌ల వేళ క‌రోనా వ్యాప్తికి అధిక అవకాశం ఉండ‌టంతో.. తెలంగాణ‌ ప్ర‌జారోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ప్ర‌జ‌ల‌ను అప్ర‌మ‌త్తం చేసింది. క‌రోనా నియంత్ర‌ణ‌పై అవ‌గాహ‌న క‌ల్పిస్తూ.. చ‌క్క‌టి వీడియోల‌ను చిత్రీక‌రించి విడుద‌ల చేసింది.



మీలో ఎవరు మాస్క్ మ‌హారాజు? ‌మాస్క్ మ‌హారాజు ఎప్పుడు స‌రిగ్గా మాస్క్ వేసుకుంటాడు. చేతులు స‌బ్బుతో మంచిగా శుభ్రం చేసుకుంటాడు. గుంపుల‌ల్ల దూరడు.. ఎప్పుడు ఆరు అడుగుల దూరం పాటిస్త‌డు. ఇవ‌న్నీ మీరు చేస్తుంటే మీరే మాస్క్ మ‌హారాజు. ఈ క‌రోనా కాలంల మాస్క్ మ‌హారాజే నిజ‌మైన మ‌హారాజు అని ఓ వీడియోను చిత్రీక‌రించి విడుద‌ల చేసింది.

'క‌రోనా'సురునిపై సంధించిన‌ మూడు బాణాలు అంటూ మ‌రో వీడియోను విడుద‌ల చేసింది. మాస్క్ వేసుకో.. స‌బ్బుతో చేతులు క‌డుక్కో.. గుంపులుగా ఉండ‌కుండా 6 అడుగుల దూరం పాటించు.. సంబురాల‌లో పాటించండి ఆరు అడుగుల దూరం.. క‌రోనాను దూరం పెట్టండి ఆమ‌డ దూరం పెట్టు అని తెలుపుతూ ప్ర‌జారోగ్య‌, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ అవ‌గాహ‌న క‌ల్పిస్తోంది.



