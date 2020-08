హైద‌రాబాద్ : ‌పారిశుద్ధ్యం, వ్య‌క్తిగ‌త ప‌రిశుభ్ర‌త‌కు సంబంధించి స్వ‌చ్ఛ స‌ర్వేక్ష‌న్-2020 అవార్డుల‌ను కేంద్రం గురువారం ప్ర‌క‌టించింది. గ్రేట‌ర్ హైద‌రాబాద్ మున్సిప‌ల్ కార్పొరేష‌న్‌(జీహెచ్ఎంసీ) బెస్ట్ మెగా సిటీగా ప్ర‌థ‌మ స్థానంలో నిలిచింది. స్వ‌చ్ఛ స‌ర్వేక్ష‌న్ 2020 సిటిజెన్స్ ఫీడ్‌బ్యాక్ కేట‌గిరిలో బెస్ట్ మెగా సిటీ ర్యాంకును పొందిన‌ట్లు న‌గ‌ర మేయ‌ర్ బొంతు రామ్మోహ‌న్ ప్ర‌క‌టించారు. ఇక ప‌రిశుభ్ర‌మైన న‌గ‌రంగా దేశంలోనే ఇండోర్ ప‌ట్ట‌ణం తొలి స్థానంలో నిల‌వ‌గా, గ్రేట‌ర్ హైద‌రాబాద్ 23వ స్థానంలో నిలిచింది. గ‌తేడాది హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రం 35వ స్థానంలో ఉండే. ఇప్పుడు ముంబై, బెంగ‌ళూరు న‌గ‌రాల‌ను దాటి హైద‌రాబాద్ మెరుగైన స్థానాన్ని సంపాదించింది.



40 ల‌క్ష‌ల జ‌నాభా ఉన్న న‌గ‌రాల్లో నిర్వ‌హించిన సిటిజెన్స్ ఫీడ్‌బ్యాక్ కేట‌గిరిలో గ్రేట‌ర్ హైద‌రాబాద్ ప్ర‌థ‌మ స్థానంలో నిల‌వ‌డం సంతోషంగా ఉంద‌ని మేయ‌ర్ బొంతు రామ్మోహ‌న్ ట్వీట్ చేశారు.

