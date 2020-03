హైదరాబాద్‌ : నిత్యావసర సరుకులను తరలించే వాహనాలపై సంబంధిత సరుకులను తెలియజేసే విధంగా డిస్‌ప్లేలను పెద్దగా అంటించాలని రాష్ట్ర డీజీపీ మహేందర్‌ రెడ్డి సప్లై చైన్ మేనేజర్లకు తెలిపారు. ట్విట్టర్‌ ద్వారా డీజీపీ స్పందిస్తూ... సులభతర గుర్తింపునకు గాను వాహనాల ఫ్రంట్‌ విండో ఎడమభాగంపై డిస్‌ప్లేలను పెద్దగా అంటించాలన్నారు. సంబంధిత వాహనం ఏ సరుకులను తరలిస్తుందో తెలియజేసే విధంగా డిస్‌ప్లే ఉండాలన్నారు. విధుల్లో ఉన్న పోలీసులు అధికారులు ఇటువంటి వాహనాలను అనుమతించాల్సిందిగా తెలిపారు. సరుకుల లోడింగ్‌కు, అన్‌లోడింగ్‌కు అనుమతి ఇవ్వాలని డీజీపీ ఆదేశించారు.



Supply Chain Managers shall ensure Large Visible Display of GoodsUnderTransport @ front windscreen of vehicle for easy identification.

&

PoliceOfficers OnDuty r requested to permit return of empty trucks,ensuring hassle free reloading/unloading of goods & enabling RecurringTrips. pic.twitter.com/cbyPA5lX5p