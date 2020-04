హైదరాబాద్‌ : సారా తయారీదారులు, బెల్లం విక్రేతలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు రాష్ట్ర ఎక్సైజ్‌శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌ తెలిపారు. ఆబ్కారీశాఖ అధికారులతో మంత్రి బుధవారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌ మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలో గుడుంబా నివారణకు పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. గుడుంబా తయారీదారులపై పీడీ చట్టం కింద కేసులు నమోదు చేయాలన్నారు. గతంలోనే సారా తయారీ మానివేసిన వారికి పునరావాసం కల్పించినట్లు తెలిపారు. పునరావాసం పథకం కింద 6,299 మందికి రూ. 126 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు చెప్పారు. మద్యం దుకాణాలు మూసివేత వల్ల కొందరు గుడుంబా వైపు మళ్లే అవకాశం ఉందన్నారు. కావునా సారా తయారీదారులు, బెల్లం విక్రేతలను గుర్తించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు.



Conducted an extensive video conference with the Excise & Prohibition Department Officials over the lockdown situation at Minister Chamber in Ravindra Bharathi. pic.twitter.com/Y3S4mQ2RVQ