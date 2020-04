అత్యవసరమైతేనే బయటకు రావాలి

మహబూబ్‌నగర్‌: కరోనా మహమ్మారి బారిన పడకుండా ఉండేందుకు ప్రజలు అత్యవసరమైతేనే బయటకు రావాలని ఎక్సైజ్‌, క్రీడా శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌ కోరారు. ఆదివారం మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా కేంద్రంలో పేదలకు నిత్యావసర సరుకులు, మాస్కులు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ప్రతి ఒక్కరూ స్వీయ నియంత్రణ పాటించి కరోనాను కట్టడి చేయాలన్నారు. ఏదేని అత్యవసర పని నిమిత్తం బయటకు వస్తే మాస్క్‌ ధరించాలని సూచించారు. లాక్‌డౌన్‌ సందర్భంగా పేదలు, వలస కూలీలు ఇబ్బందులకు గురికాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తున్నదని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో కలెక్టర్‌ వెంకట్రావు, ఎస్పీ రెమా రాజేశ్వరి, అదనపు కలెక్టర్‌ మోహన్‌లాల్‌, మున్సిపల్‌ చైర్మన్‌ కేసీ నర్సింహులు, కమిషనర్‌ సురేందర్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Monitored the spraying of Sodium Hypochlorite solution using drone at BK Reddy Colony of Mahabubnagar Town. pic.twitter.com/whkIXiNTfK