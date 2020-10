హైద‌రాబాద్ : న‌గ‌ర ప‌రిధిలోని ఔట‌ర్ రింగ్ రోడ్డు(ఓఆర్ఆర్)పై అధునాత‌న 10 లైఫ్ సపోర్ట్ అంబులెన్స్‌లు అందుబాటులోకి వ‌చ్చాయి. ఈ విష‌యాన్ని ప‌ట్ట‌ణాభివృద్ధి ముఖ్య కార్య‌ద‌ర్శి అర‌వింద్ కుమార్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా వెల్ల‌డించారు. మంత్రి కేటీఆర్ ఆదేశాల‌తో అంబులెన్స్‌ల‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చిన‌ట్లు అర‌వింద్ కుమార్ తెలిపారు. ముఖ్య‌మైన ఇంట‌ర్ సెక్ష‌న్ పాయింట్ల వ‌ద్ద 10 బేసిక్ ట్రామా కేర్ సెంట‌ర్లు ఏర్పాటు చేశామ‌న్నారు. దీంతో 160 కిలోమీట‌ర్ల‌ ఓఆర్ఆర్‌పై పూర్తిస్థాయిలో మెడిక‌ల్ ఎమ‌ర్జెన్సీ అందుబాటులోకి వ‌చ్చింద‌ని అర‌వింద్ కుమార్ స్ప‌ష్టం చేశారు.



Based on instructions of Minister MAUD @KTRTRS, @md_hgcl ties up 10 mobile Advanced Life Support Ambulances for 160 kms stretch of ORR



In addition,10 basic trauma care centres are being set up at imp intersection points



With this, medical emergency care on entire ORR is ✅ pic.twitter.com/ZiJp19zs9k