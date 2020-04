హైదరాబాద్‌ : కరోనా వైరస్‌ మహమ్మారి నియంత్రణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో కరోనా నియంత్రణ చర్యలకు పలువురు ప్రముఖులు సీఎం రిలీప్‌ ఫండ్‌కు విరాళాలు అందజేస్తున్నారు. తెలంగాణ సీఎం రిలీఫ్‌ ఫండ్‌కు రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ లిమిటెడ్‌ రూ. 5 కోట్ల చెక్కును విరాళంగా ఇచ్చింది. ఈ చెక్కును మంత్రి కేటీఆర్‌కు రిలయన్స్‌ జియో తెలంగాణ సీఈవో కేసీ రెడ్డి, ఆర్‌ఐఎల్‌ కార్పొరేట్‌ వ్యవహారాల అధికారి కమల్‌ పొట్లపల్లి అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ముఖేష్‌ అంబానీకి, కేసీ రెడ్డికి కేటీఆర్‌ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఇప్పటికే పీఎం కేర్స్‌కు రిలయన్స్‌ రూ. 530 కోట్ల విరాళం ఇచ్చింది.



Huge thanks to Shri Mukesh Ambani Ji, Chairman and Managing Director of Reliance Industries Limited, and Shri KC Reddy CEO-Telangana @reliancejio for contributing Rs 5 Crore to Telangana CM Relief Fund. This will help bolster our fight against the #Coronavirus pandemic. pic.twitter.com/kyVUeoM99I