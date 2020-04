సీఎం సహాయనిధికి కొనసాగుతున్న విరాళాలు

హైదరాబాద్‌: కరోనా కట్టడిలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అండగా నిలిచేందుకు పలువురు ముందుకొచ్చారు. కరోనా వ్యాప్తి నిర్మూలనకు ప్రయత్నిస్తున్న ప్రభుత్వానికి అండగా నిలిచేందుకు సాధారణ ప్రజలు, ప్రముఖులు, సంస్థల అధిపతులు విరాళాలు అందించారు. బుధవారం మంత్రి కేటీఆర్‌ను ప్రగతిభవన్‌లో కలిసి చెక్కులు అందజేశారు. కరోనాపై పోరాటంలో తమ వంతు సాయంగా రెయిన్‌ ఆస్పత్రి రూ.కోటి విలువైన 5వేల పీపీఈ కిట్స్‌, 10వేల ఎన్‌-95 మాస్క్‌లు, 2 లక్షల త్రిప్తై మాస్క్‌లను ప్రభుత్వానికి అందజేసింది.

Thanks to Dr D Srinivas Reddy, MD, Optimus Drugs Private Ltd for donating an amount of Rs 25 Lakh to Telangana CM Relief Fund. pic.twitter.com/zG8xyrW92V

Many thanks to Dr. Ramesh Kancharla, CMD, Rainbow Hospitals, for donating 5,000 PPE Kits, 10,000 N95 masks, and 2,00,000 3-ply masks worth about Rs One Crore to Telangana Government. These will help our frontline warriors combat #Coronavirus pandemic effectively. pic.twitter.com/pPSSoEhtaR