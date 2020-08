రాష్ట్ర ఏర్పాటులో ప్రణబ్ ముఖర్జీది కీలక పాత్ర : మంత్రి కేటీఆర్‌

హైదరాబాద్‌ : భారత మాజీ రాష్ట్రపతి భరత్ రత్న ప్రణబ్ ముఖర్జీ మరణ వార్త విని చాలా బాధపడ్డానని ఐటీ మంత్రి కల్వకుంట్ల తారకరామారావు అన్నారు. ఆయన మృతి పట్ల సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ సోమవారం సాయంత్రం ఆయన ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశారు. ప్రణబ్‌కు బొకే అందిస్తూ స్వాగతం పలుకుతున్న ఫొటోను ఆయన సోషల్‌మీడియాలో షేర్‌ చేస్తూ.. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు హృదయపూర్వక సంతాపం తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో ప్రణబ్ ముఖర్జీది కీలక పాత్ర అని గుర్తు చేశారు.



Deeply saddened by the demise of former President of India, Bharat Ratna Sri Pranab Mukherjee. My heartfelt condolences to the family members of the departed stalwart. Sri Pranab Mukherjee played a key role in the formation of Telangana state pic.twitter.com/4YyAeaCZ51