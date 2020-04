ఆమె జీతం మూడువేలే.. మనసు వెలకట్టలేనిది..!

ఆమె చేసేది కూలీ పని.. జీతం 3500 రూపాయలు.. కానీ మనసు మాత్రం వెలకట్టలేనంత మంచిది.. ఎంత పుణ్యాత్మురాలో మహాతల్లి. కరోనా మహమ్మారి కట్టడి కోసం కంటిమీద కనుకు లేకుండా పోలీసులు కష్టపడటం చూసి చలించి పోయింది. తనకు తోచిన సహాయం చేద్దామనుకుంది. రోజురోజుకూ ఎండలు ముదురుతున్నాయి కదా. ఎర్రటి ఎండలో డ్యూటీ చేస్తున్న పోలీసులకు సల్లగా కూల్‌డ్రింక్స్‌ తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది. కానీ ఆపోలీసన్న తీసుకోలేదు. చాలా బాధ్యతాయుతంగా మెలిగాడు. వద్దమ్మా నీకొచ్చేదే తక్కువ జీతం.. అందులో మాపట్ల నీప్రేమకు జోహార్లు తల్లీ అంటూ ఆ కూల్‌ డ్రింక్స్‌తోపాటు మరో రెండు మజా బాటిళ్లు ఆమెకు ఇచ్చి పిల్లలకు ఇవ్వు అని చెబుతాడు. అంతే... సంతోషంతో ఆ తల్లి ముఖం వెలిగిపోయింది. వీడియో నిడివి తక్కువే కానీ.. అందులో గోప్ప భావం ఉంది. సాటి మనిషిపట్ల చూపించే ప్రేమ ఉంది. ఆందుకే కింద వీడియోపై మీరూ ఒక్కసారి క్లిక్‌ చేసి చూడండి వీలైతే మరింత మందికి షేర్‌ చేయండి. మంచిని పంచితే మంచే జరుగతుంది.



Her salary is 3500

See that smile in her face.

This video made my day.

