జోరువానలో పురిటి నొప్పులతో బాధ పడుతున్న గర్భిణిని కాపాడిన పోలీసులు

మంచిర్యాల : మంచిర్యాలలోని సుపకా గ్రామానికి చెందిన 26 ఏండ్ల నిట్టూరి శ్రీలత డెలివరీ కోసం చెన్నూర్‌లోని దవాఖానలో చేరాల్సి ఉంది. అయితే ఆ ప్రాంతంలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా తుంతుంగ వాగు ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తుండడంతో ఎడుల్లాబండం -లింగన్నపేట రహదారిపై గత కొన్నిరోజులుగా రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.



ఈ క్రమంలో గురువారం శ్రీలతకు ప్రసవ నొప్పులు ప్రారంభమయ్యాయి. పరిస్థితిని తెలుసుకున్న చెన్నూర్ రూరల్‌ ఎస్‌ఐ నాగరాజు, కోటపల్లి ఎస్‌ఐ రవి కుమార్ ఓ ట్రాక్టర్‌లో ఆమెను సురక్షితంగా వాగు దాటించి దవాఖానకు తరలించారు. పోలీసులు వచ్చి ఆమెను రక్షించే ముందు శ్రీలత దాదాపు రెండు గంటల పాటు పురిటి నొప్పులతో బాధ పడింది. ఈ సందర్భంగా ఎస్‌ఐ నాగరాజు మాట్లాడుతూ ‘మహిళకు అప్పటికే ప్రసవ నొప్పులు ప్రారంభమయ్యాయి. మేము ట్రాక్టర్‌ను ఏర్పాటు చేసి అది సురక్షితంగా వాగు దాటుతుందా లేదా అని ట్రయల్‌ రన్‌ చేశాం ఆ తరువాత గర్భిణిని వాగు దాటించాం. వాగు దాటించడానికి సుమారు 10 నుంచి 15 నిమిషాలు పట్టింది. ఆ తరువాత ఆటోలో ఆమెను దవాఖానకు తరలించా’మని ఎస్‌ఐ తెలిపారు.

ఈ మహిళ ప్రస్తుతం చెన్నూర్‌ దవాఖానలో చికిత్స పొందుతోంది. మహిళ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉందని ప్రస్తుతం ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని ఎస్‌ఐ తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతుంది. గర్భిణిని సకాలంలో దవాఖానకు తరలించిన పోలీసులకు నెటిజన్లు సలాం కొడుతున్నారు.

A pregnant woman stuck near a flooding rivulet after developing labour pains has been safely ferried through waterflow&admitted in hospital by @TelanganaCOPs in Chennur of Mancherial.@WCDTelangana @thenewsminute @dhanyarajendran pic.twitter.com/2lK1yKE0lT