'మనకున్న ఒకేఒక్క ఆప్షన్‌ సామాజిక దూరం పాటించడమే'

హైదరాబాద్‌ : కరోనా ఒకరికి వస్తే అతని నుంచి 10 వేల మందికి వ్యాపించే ప్రమాదం ఉందని రాష్ట్ర డీజీపీ మహేందర్‌రెడ్డి అన్నారు. ట్విట్టర్‌ ద్వారా డీజీపీ స్పందిస్తూ... కరోనా భారిన పడకుండా మనకున్న ఒకేఒక్క ఆప్షన్‌ సామాజిక దూరం పాటించడేనన్నారు. ఇదే అత్యుత్తమ విధానమన్నారు. అవసరాల నిమిత్తం ఇంటి నుంచి ఒక్కరు.. ఒక్కరంటే ఒక్కరే బయటకు రావాల్సిందిగా సూచించారు. లాక్‌డౌన్‌ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో అందరూ దీన్ని పాటించాల్సిందిగా పేర్కొన్నారు. డయల్‌ 100కు మూడు రోజుల్లోనే 6.4 లక్షల ఫోన్లు వచ్చాయని డీజీపీ తెలిపారు. డయల్‌ 100 సిబ్బంది ఎంత పని ఒత్తిడిలో ఉన్నారో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చన్నారు. డయల్‌ 100 సిబ్బందికి వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులతో శిక్షణ ఇప్పించినట్లు తెలిపారు. ఇది వారు మరింత ఉత్సహాంతో పనిచేసేందుకు సహకరిస్తుందని తెలిపారు.



