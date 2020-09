రాజ్య‌స‌భ స‌భ్యులు, టీఆర్ఎస్ నాయ‌కులు జోగిన‌ప‌ల్లి సంతోష్ కుమార్ పోస్టు చేసే ఏ ట్వీట్ అయినా.. ప్ర‌తి ఒక్క‌రిని ఆలోచించ‌జేసేలా, ఆద‌ర్శంగా తీసుకునేలా ఉంటుంది. తాజాగా ప్రేర‌ణ‌కు సంబంధించిన ఓ వీడియోను త‌న ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు సంతోష్ కుమార్. ధృడ నిశ్చ‌యం ఉంటే మిమ్మ‌ల్ని ఎవ‌రూ ఆప‌లేరు. మీ జీవితంలో మీరు ఏది కావాల‌నుకుంటున్నారో దాన్ని ప‌ట్టుద‌ల‌తో సాధించుకోవాలి అంటూ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. అందుకు ఇది ఒక ఉద‌హ‌ర‌ణ‌, ప్రేర‌ణ‌? ఈ అమ్మాయి చిరునవ్వుల ముందు ఏది సాటిరాదు అని సంతోష్ కుమార్ ట్వీట్ చేశారు.



Nothing can stop you if your will is strong.

Go get what you want in your life with sheer grit and determination.



Need an example and motivation? Nothing matches to this young girl’s optimistic smiles ????.#SundayMorning #SundayMotivation pic.twitter.com/OLSBxPBaRA