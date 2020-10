హైద‌రాబాద్ : ఉమ్మ‌డి నిజామాబాద్ జిల్లా స్థానిక సంస్థ‌ల ఎన్నిక‌ల్లో ఘ‌న విజ‌యం సాధించిన క‌ల్వ‌కుంట్ల క‌విత‌కు శుభాకాంక్ష‌లు వెలువెత్తుతున్నాయి. రాజ్య‌స‌భ స‌భ్యులు సంతోష్ కుమార్‌.. ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా క‌విత‌కు శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్సీ ఉప ఎన్నిక‌ల్లో గెలుపొందిన ప్రియ‌మైన సోద‌రికి హృద‌య‌పూర్వ‌క శుభాకాంక్ష‌లు తెలుపుతున్న‌ట్లు సంతోష్ కుమార్ ట్వీట్ చేశారు. క‌విత గెలుపు నిజామాబాద్ అభివృద్ధికి మ‌రింత దోహ‌దం చేస్తుంద‌ని ఆయ‌న పేర్కొన్నారు.



మంత్రులు శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌, ఎర్ర‌బెల్లి ద‌యాక‌ర్‌రావుతో పాటు ప‌లువురు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు క‌వితకు శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు.

Heartiest congratulations on the thumping victory in the elections for MLC (Local Body Constituency) my dear Sister @RaoKavitha.

Your win will be a boost for over all development of Nizamabad District. pic.twitter.com/ydefntmPJA